Torneo Acropolis – Seconda sconfitta per l’Italia | che sofferenza contro la Serbia di

Italia-Serbia basket 64-96 - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : dominio balcanico ad Atene! Azzurri sconfitti da Jokic&co. 18.49 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 18.48 L'Italia perde 64-96 contro la Serbia con oltre 30 punti di scarto contro la Serbia, cadendo sotto i colpi di Bogdanovic e Jokic che dominano ad Atene. Gli Azzurri crollano dopo un discreto primo tempo in cui aveva retto la difesa, mentre l'attacco era stato tenuto in piedi dalle giocate di Belinelli e Abass: ci sarà di ...

Italia-Serbia basket 49-69 - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : dominio dei balcanici ad Atene! Azzurri demoralizzati 55-78 Belinelli realizza in tuffo e guadagna anche un fallo. 53-78 Timeout Italia. 53-78 Primi punti per Sacchetti. 51-78 Ancora Bjelica! Tre triple in pochi minuti. 51-75 Squillo di Biligha ma ormai il match è finito da un pezzo. 49-75 Un altro tiro dall'arco da parte di Bjelica. 49-72 BJELICA DA TRE! Monologo Serbia. INIZIO QUARTO QUARTO 18.24 L'Italia si ritrova con il morale ...

Italia-Serbia basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : antipasto di Mondiale per gli azzurri Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Serbia, seconda giornata del Torneo Acropolis 2019. Dopo la sconfitta di ieri contro la Grecia di oltre 20 punti per 83-63, gli azzurri tornano in campo contro la Serbia in un grande classico ...

Italia-Serbia oggi - Torneo Acropolis 2019 : orario d'inizio e come vederla in tv e streaming Questa sera (17 Agosto) andrà in scena la seconda giornata del Torneo Acropolis 2019. Dopo l'esordio contro la Grecia, per i ragazzi di Romeo Sacchetti alle ore 18 ci sarà la Serbia. La squadra guidata da Aleksandar Dordevic rappresenta un ostacolo decisamente ostico per gli azzurri, che dovranno sfoderare una super prestazione se vorranno portare a casa la vittoria. Una partita storicamente complicata, negli ultimi sette precedenti ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia-Italia 83-63 - ellenici superiori - Antetokounmpo scatenato Esordio amaro per l'Italia al Torneo Acropolis 2019 di Basket: i ragazzi di Romeo Sacchetti hanno subito la strapotenza avversaria soffrendo in tutti i fondamentali. I ragazzi di Thanasis Skourtopoulos, spinti da un grande pubblico, hanno messo in campo tutte le proprie qualità e capacità vincendo con un netto 83-63. CRONACA Torneo Acropolis ITALIA-GRECIA La Grecia riesce ad indirizzare la partita sin dal primo quarto. Antetokounmpo ...

