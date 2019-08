Tifavo Merckx ed amavo Gimondi Eroi di ciclismo pulito senza truffa doping

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 17 agosto 2019) La morte di Feliceaddolora il mondo intero. Il campionissimo diha segnato un’epoca grazie alla rivalità con Eddy. Ero ragazzino ed il mio tifo era per “Le Cannibal” , questo il soprannome del campione belga. Ma nel mio cuore c’è sempre stato uno spazio peranche quando batteva il mio idolo. Ammiravo la sua tenacia, il suo lottare centimetro per centimetro, l’onestà nell’ammettere la forza dell’avversario, l’eleganza nel festeggiare la meritatissima vittoria.ha vissuto ruota a ruota con il rivale belga. Tante volte ha conosciuto l’amarezza della sconfitta, ma il suo palmares è tra i più brillanti della storia: Giro, Vuelta, Tour, Mondiale, Classiche. Non c’è competizione importante chenon abbia vinto nonostante l’ingombrante predi. La loro rivalità gareggia con quella Coppi- Bartali, Binda-Girardengo, ...

LEBBY4EVER : RT @AlbertoPlusPlus: Da bambino tifavo #Merckx e nelle biglie quella di #Gimondi la sceglieva sempre mio cugino. Ma ora mi dispiace. - AlbertoPlusPlus : Da bambino tifavo #Merckx e nelle biglie quella di #Gimondi la sceglieva sempre mio cugino. Ma ora mi dispiace. - Giagaspa12 : @mariolavia Tifavo Gimondi perché italiano, Merckx lo ammiravo per il suo strapotere... -