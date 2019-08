Terre Blanche - Alla scoperta della collezione segreta Peugeot FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di sabato 17 agosto 2019) A Hérimoncourt, nelledel Leone, è attivo dal 2010 il Centre darchives de, nato driqualificazione di un ex stabilimento PSA. Oggi custode dellheritagee degli altri marchi francesi del gruppo, raccoglie tra le sue mura documenti, materiale pubblicitario e audiovisivo, ma anche centinaia di automobili in un suggestivo caveau, di cui trovate alcuni esemplari con le loro caratteristiche nella nostra galleria dimmagini. Archivio immenso. Accompagnati da Hervé Charpentier, responsabile prodotti ede lAventureCitroën DS, lassociazione dedicata alleredità storica del gruppo PSA, scopriamo che in questo luogo sono presenti archivi per una lunghezza complessiva di 8 chilometri e mezzo. Il materiale, accessibile a storici e ricercatori su appuntamento, viene raccolto in giro per lEuropa in vari stabilimenti e immobili del colosso francese e, ...

