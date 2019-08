Tenta di sfuggire all' alt dei carabinieri | si schianta contro l' auto della polizia

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 17 agosto 2019) Hato diad un posto di blocco deima dopo poco è finitoun’. È il rocambolesco incidente di un 52enne arrestato a Roma.L’uomo, che aveva già precedenti, era su uno scooter rubato quando sulla sua strada, in via Pietro Bembo, ha visto alzarsi la paletta deiimpegnati in un posto dillo.Invece di fermarsi, il 52enne ha accelerato puntando il militare, impattando poi con il parabrezzala paletta con cui gli era stato intimato l’alt. Subito dopo è cominciato l’inseguimentopattuglia deidi Montespaccato e di una ‘gazzella’ del Nucleo Radiomobile, intervenuta in ausilio. Dopo una serie di manovre pericolose, il fuggitivo è giuntomano in via Pasquale II dove, incrociando un’‘civetta’ del ...

