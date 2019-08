Tennis | WTA Cincinnati 2019 | i risultati del 16 agosto Si ritira Naomi Osaka | esce

Fonte : oasport

(Di sabato 17 agosto 2019) Giocati i quarti di finale del torneo WTA Premier 5 di: sul cemento outdoor statunitense arriva ad un punto di svolta la lotta a tre per la vetta del ranking mondiale, dato che oggi si registrano il ritiro della nipponica, la vittoria dell’australiana Ashleigh Barty e la sconfitta della ceca Karolina Pliskova. L’australiana Ashleigh Barty, numero 1 del seeding, batte in rimonta l’ellenica Maria Sakkari, imponendosi con in punteggio di 5-7 6-2 6-0 ed ora potrà riprendersi il numero 1 mondiale: l’australiana dovrà battere in semifinale la wild card russa Svetlana Kuznetsova, che firma un’altra grande impresa battendo, anch’ella in rimonta, la ceca Karolina Pliskova, numero 3 del tabellone e del mondo, sconfitta con il punteggio di 3-6 7-6 (2) 6-3. Non c’è storia nel derby statunitense, dominato dalla testa di serie numero ...

