Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2019 : David Goffin conquista la sua prima finale - Gasquet piegato in due set : Missione compiuta per David Goffin. Il belga (testa di serie n.16) conquista la qualificazione alla finale del Western & Southern Open a Cincinnati (Stati Uniti) e si giocherà per la prima volta un titolo Masters 1000. Il 28enne nativo di Liegi ha superato con il punteggio di 6-3 6-4 il francese Richard Gasquet (n.56 del mondo), tornato in una semifinale di un 1000 a distanza di sei anni dall’ultima volta. Goffin si conferma in grande ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2019 : Djokovic ha problemi al gomito. Il serbo è preoccupato : Il n.1 del mondo Novak Djokovic si proietta alla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti) con convinzione. Il successo contro Lucas Pouille nei quarti di finale per 7-6 6-1 è stato assai convincente e ha permesso a Nole di ottenere il 65esimo penultimo atto in carriera di un 1000 (il settimo in Ohio). Tuttavia un’ombra c’è e riguarda le condizioni fisiche del campione serbo. Dopo il suo successo, Djokovic ha confessato ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2019 : i risultati di venerdì 16 agosto. Djokovic e Medvedev in semifinale - si ritira Nishioka : Decise le semifinali del Western & Southern Open, settimo Masters 1000 di Tennis della stagione in corso a Cincinnati (Stati Uniti). Match di pregevole fattura che vale pena raccontare nella loro evoluzione tra conferme e colpi di scena. I SUCCESSI DI GOFFIN E DI GASQUET – Nella parte bassa del tabellone saranno David Goffin e Richard Gasquet ad affrontarsi nel penultimo atto. Il belga (n.19 del mondo) ha sfruttato il ritiro della ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 : Andrey Rublev firma l’impresa ed elimina in un’ora Roger Federer! : Andrey Rublev firma la sorpresa nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense il qualificato russo supera, in poco più di un’ora di gioco, la testa di serie numero 3, l’elvetico Roger Federer, con il punteggio di 6-3 6-4, e si regala il derby ai quarti di finale con il connazionale Daniil Medvedev, numero 9 del seeding. Nel primo set Rublev scappa subito sul 2-0, centrando il break a 15 alla prima ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2019 : i risultati di martedì 13 agosto. Federer e Djokovic avanzano - Coric e Monfils eliminati : Altra giornata che va in archivio in quel di Cincinnati (Stati Uniti), sede del Masters 1000 di Tennis. Sul cemento dell’Ohio tanti gli incontri andati in scena e i grossi calibri hanno fatto il loro esordio. Djokovic E Federer AGLI OTTAVI DI FINALE – Il riferimento è chiaramente al n.1 del mondo Novak Djokovic e al n.3 del ranking Roger Federer, finalisti l’anno passato in questo torneo e protagonisti a Wimbledon di un atto ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2019 : Federer liquida in due set Londero e conquista il terzo turno : Tutto facile per Roger Federer. Lo svizzero (n.3 del mondo) ha fatto il proprio esordio nel Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti) di Tennis contro l’argentino Juan Ignacio Londero (n.55 del ranking), giustiziere al primo turno di Matteo Berrettini, aggiudicandosi il match con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 2 minuti di partita. Un incontro in cui l’unica variazione sul tema è stato l’arrivo della pioggia che ha costretto ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 : forfait per Dominic Thiem : Dopo la rinuncia di Rafael Nadal, recente vincitore in quel di Montreal, l’ATP Masters 1000 di Cincinnati 2019 perde un altro dei sicuri protagonisti annunciati: ha deciso di dare forfait a causa di qualche problema fisico (per lui febbre nei giorni scorsi) infatti Dominic Thiem. L’austriaco ovviamente ha preferito non rischiare vista l’imminenza del quarto ed ultimo Slam stagionale: gli US Open. Spazio al lucky looser ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2019 : Lorenzo Sonego lotta ma Nick Kyrgios la spunta e accede al secondo turno : Niente da fare per Lorenzo Sonego (n.47 del mondo), sconfitto al primo turno del Masters 1000 di Tennis a Cincinnati (Stati Uniti) da Nick Kyrgios (n.27 ATP). Sul cemento dell’Ohio l’azzurro ha lottato ma si è dovuto inchinare al miglior repertorio di colpi su questa superficie dell’australiano, impostosi per 7-5 6-4 in 1 ora e 21 minuti di gioco. Con questo riscontro, l’estroso aussie se la vedrà al prossimo turno contro ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 : Fabio Fognini dà forfait - il piede fa ancora male : Fabio Fognini ha annunciato il forfait dal torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: il ligure, a causa del problema al piede che lo tormenta da mesi e che ne ha fortemente condizionato il rendimento nelle ultime uscite, con richieste d’intervento del medico praticamente in tutte le gare disputate, non sarà della partita domani. Fognini avrebbe dovuto sfidare il canadese Denis Shapovalov, che invece affronterà il lucky loser ripescato al ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 : Andy Murray sconfitto al rientro in singolare da Richard Gasquet : Dura poco meno di cento minuti il rientro in singolare sulla scena mondiale del Tennis per Andy Murray: nel Masters 1000 di Cincinnati lo scozzese, che aveva ricevuto una wild card, viene sconfitto dal transalpino Richard Gasquet, in tabellone grazie al ranking protetto, che si impone con un duplice 6-4 ed affronterà il numero 4 del seeding, l’austriaco Dominic Thiem. Nel primo set Murray subisce subito il break dell’avversario, poi ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 : Matteo Berrettini lotta ma cede in due partite a Juan Ignacio Londero : Esordio fatale per Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense l’azzurro cede in due set alla wild card argentina Juan Ignacio Londero, che si impone per 7-6 (3) 6-3 in un’ora e ventisette minuti di gioco, regalandosi al secondo turno la sfida contro la testa di serie numero 3, lo svizzero Roger Federer. Nel primo set i primi dieci giochi sono dominati dai servizi, con il giocatore in ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati : Matteo Berrettini lotta ma cede in due partite a Juan Ignacio Londero : Esordio fatale per Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense l’azzurro cede in due set alla wild card argentina Juan Ignacio Londero, che si impone per 7-6 (3) 6-3 in un’ora e ventisette minuti di gioco, regalandosi al secondo turno la sfida contro la testa di serie numero 3, lo svizzero Roger Federer. Nel primo set i primi dieci giochi sono dominati dai servizi, con il giocatore in ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2019 : Rafael Nadal dà forfait per preservarsi in vista degli US Open : La notizia era nell’aria e la conferma è arrivata: lo spagnolo (n.2 del mondo) Rafael Nadal non sarà al via del Masters 1000 di Cincinnati. Il maiorchino, dopo la vittoria nella Roger Cup (35° 1000 vinto in carriera), ha deciso di non prendere parte al torneo dell’Ohio per preservarsi in vista degli US Open (26 agosto-8 settembre) e non andare a sollecitare eccessivamente il proprio fisico. Una decisione che lo accomuna a Bianca ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : Rafael Nadal vince in scioltezza. Spazzato via Daniil Medvedev : Rafael Nadal è implacabile: lo spagnolo, numero uno del seeding nel torneo ATP Maters 1000 di Montreal, ha Spazzato via, sul cemento outdoor canadese, nell’atto finale il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero otto, con un nettissimo 6-3 6-0 in un’ora ed undici minuti di gioco. Nel primo set Nadal deve subito annullare una palla break all’avversario, ma poi nel quarto game è lui, alla seconda opportunità, a centrare lo ...