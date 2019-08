Taylor Mega riprende lo spogliarello integrale di Erica Piamonte

Taylor Mega regala un altro topless ai suoi follower : Disinibita e amante del suo corpo forgiato da lunghi allenamenti, Taylor Mega non perde occasione per mostrarsi in topless ai suoi tantissimi ammiratori. Taylor Mega sugli scudi in questa estate 2019, che lei con le sue foto ha contribuito a rendere rovente. L'influencer si sta godendo le vacanza nei luoghi più esclusivi del nostro Paese e in queste ore è volata in Sicilia in compagnia dell'amica speciale Erica Piamonte.-- Il rapporto tra ...

“Nessuno mi tiene testa”. Taylor Mega parla del suo fidanzamento. E non usa mezzi termini : Stavolta a parlare della sua vita privata è direttamente lei, Taylor Mega. Non servono siti di gossip, settimanali tematici, esclusive o indiscrezioni inventate. parla lei, chiaro e tondo, una volta per tutte. E fa ricredere tutti quanti. Perché nel bel mezzo di una sua sessione di direct su Instagram, la bionda influencer risponde veramente a qualsiasi cosa. Anche alla domanda più indiscreta: “Sei fidanzata?”. E lei risponde senza paura. E ...

Taylor Mega smentisce il fidanzamento con Hormoz Vasfi : Taylor Mega non è fidanzata con il miliardario iraniano o, almeno, è quello che ha dichiarato lei poche ore fa sui social rispondendo a un utente nel gioco delle domande su Instagram. Taylor Mega è fidanzata? No, almeno stando a quanto dichiarato dall'influencer nelle sue storie di Instagram, dove ha indirettamente smentito le voci che la vorrebbero legata a un ricchissimo imprenditore iraniano.\\ Di lui non c'è traccia sui ...

“Ci sono cose più importanti”. Taylor Mega si racconta a cuore aperto : spunta il retroscena sul suo passato : Ormai Taylor Mega la conosciamo tutti: se deve dire qualcosa la dice senza problemi, senza stare a pensare ai possibili commenti e critiche. Lo avevamo capito quando, in occasione del lancio della linea di costumi che produce, aveva dichiarato di voler portare direttamente lei i primi tre pezzi acquistati ai primi tre clienti. Subito il web si era rivoltato: lei ha tirato dritto, rispondendo per le rime a tutti quanti e zittendo tutti gli ...

Taylor Mega - lusso senza freni in vacanza : l’ultima foto fa scoppiare la polemica : L’estate di Taylor Mega è veramente senza limiti. Dopo averci deliziato con foto sopraffine, scatti roventi e immagini quasi vietate ai minori, la biondissima influencer ha deciso di scrivere un nuovo capitolo. E stavolta non centra il gossip, non centra la sua amica Erica Piamonte (che in questi giorni ha dovuto annullare la sua vacanza per un malore improvviso), non centrano foto bollenti e pose osé. O meglio, centrano, ma sono di ...

“Acquista un pezzo di me. Vengo io a casa tua”. Taylor Mega - l’ultima scelta lascia senza parole : Non ti puoi godere un attimo il mare, non ti puoi rilassare e postare una foto neanche se ti chiami Taylor Mega. Anzi, forse proprio per questo non puoi fare cose “normali”. La bella influencer, infatti, fisico mozzafiato e curve da capogiro, ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram mentre è su uno scoglio di Taormina, e chiede: “Qual è la vostra città preferita per le vacanze?”. E subito tantissimi le hanno risposto: “Ovviamente la ...

Taylor Mega risponde agli hater : Vendo bikini - non vendo pensieri : In posa sexy in bikini con accanto un libro, l'influencer ha risposto per le rime agli hater che l'accusano di non avere cervello e di saper solo mettere in mostra il suo corpo. In posa da sirenetta sexy su uno scoglio mentre si gode il sole e il mare di Taormina, Taylor Mega ha scatenato una pioggia di commenti entusiastici dei suoi follower che alla domanda posta nella didascalia della sua foto, 'Qual è la vostra città preferita ...