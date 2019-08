Tartaruga marina salvata dalla Guardia Costiera nel siracusano

La Tartaruga marina non ce l’ha fatta : l’esemplare di Caretta Caretta soccorso da un bambino in Sardegna è morto : Non ce l’ha fatta l’esemplare di tartaruga marina della specie Caretta Caretta recuperata ieri nel litorale di Muravera, sulla costa sud orientale della Sardegna, dopo la segnalazione di un bambino che l’aveva vista in difficolta’ a pochi metri dalla riva. “L’animale, nonostante avesse superato l’intervento chirurgico per l’estrazione dell’amo – spiegano i veterinari del CReS di ...