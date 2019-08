Tale madre | tale figlia | quando il lato B è una questione di famiglia

Respirano tossina leTale del corallo mentre puliscono l’acquario : intera famiglia in quarantena - la madre in fin di vita : mentre pulivano il loro acquario dei pesci, hanno respirato a loro insaputa la seconda tossina più letale del mondo e per questo un’intera famiglia ha rischiato la vita ed è finita ricoverata in quarantena. È quanto successo nel Regno Unito a Katie Stevenson, 34 anni, al marito Mark e alle loro tre figlie che hanno dovuto trascorrere 48 ore in camera iberbarica mentre la loro casa è stata sigillata e disinfestata da una squadra dei vigili ...

Gallipoli - dramma sulla staTale 101 : auto si ribalta fuori strada - muore giovane madre : Aveva un'età compresa tra i 32 e i 33 anni Barbara Fiore, la donna che questa mattina intorno alle ore 7:00 ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a Gallipoli, nel leccese. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che la donna si stesse recando al lavoro, precisamente in un noto bar della città. All'improvviso, per cause ancora tutte da accertare, la vettura sulla quale viaggiava, una Hyundai ix35, è andata ...

Ferrara - il figlio ha un malore faTale in casa - l’anziana madre resta sola e muore di stenti : madre e figlio trovati morti nella stessa casa dove vivevano da anni a Ferrara. Lei molto anziana, malata non autosufficiente; lui se ne prendeva cura. I vicini, da diversi giorni, sentivano uno strano odore provenire dall’appartamento di un terzo piano di via Barlaam, in pieno Foro Boario: così nel pomeriggio hanno avvertito i carabinieri. Con l’aiuto dei vigili del fuoco è stato aperto la porta, e così i militari hanno trovato i due cadaveri ...

Tale madre - tale figlia! La giovane figlia di Monica Bellucci Deva Cassel : La ragazza di 14 anni ha fatto la sua prima uscita pubblica da sola. Per l'occasione ha scelto un bustier di pizzo rosso, un blazer nero e un pantalone attillato: un look decisamente troppo serioso per la sua età. Poche ma buone apparizioni pubbliche sono la chiave del successo di Deva Cassel, la bellissima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Ieri è stata avvistata in prima fila alla sfilata uomo di Dolce e Gabbana e ...

Madre si rivolge alla polizia posTale. Scoperto maxi giro di pedopornografia online - 51 indagati : Le indagini sono partite grazie alla denuncia della Madre di un adolescente che si era accorta che il figlio aveva sul proprio smartphone immagini erotiche di minori, pubblicate sui due gruppi Whatsapp in questione alle quali il giovane aveva aderito. Diverse le città coinvolte.Continua a leggere