Sulla crisi politica è tutto un po’ fermo

Di Maio : Sulla crisi girano fake news : 16.28 "In questa estate surreale, in cui la Lega ha fatto cadere il governo in pieno agosto, fregandosene del Paese e degli italiani, leggo continue fake news su futuri ruoli, incarichi, strategie. Tutte cose che non ci interessano". Lo precisa il leader del M5S,Di Maio. "A noi interessa una sola cosa che il 22 agosto si voti il taglio dei parlamentari.Aspettiamo il 20 agosto in Aula. Chi sfiducerà Conte lo farà per e-v vitare che si voti il ...

Daniela Santanché fa il punto Sulla crisi di governo in diretta dalla spiaggia - ma ciò che accade alle sue spalle conquista l’attenzione : “Mi dispiace che la politica dia un pessimo spettacolo“, dice Daniela Santanché in diretta sui social facendo il punto sull’attuale crisi di governo, ignara del fatto che il vero spettacolo è quanto accade alle sue spalle. La senatrice di Fratelli d’Italia si trova infatti in vacanza in Versilia e ha scelto di parlare seduta su un divanetto in spiaggia, non facendo i conti con quello che accade intorno a lei. Mentre lei ...

Le ultime Sulla crisi di governo - per chi non ci sta capendo niente : (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Ieri, 13 agosto, è stata una delle giornate più importanti da quando il vicepremier Matteo Salvini ha chiesto di tornare alle urne dicendo che “non c’è più una maggioranza”. Ci sono almeno tre motivi per affermarlo: il primo è che il Partito democratico e il Movimento 5 stelle hanno votato insieme sul calendario, cioè sull’agenda dei lavori di Palazzo Madama, e così facendo hanno sconfitto il ...

Crisi di governo - Salvini non ha i numeri in Parlamento : 159 i no al voto subito Sulla sfiducia : L'Aula del Senato boccia tutte le mozioni di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che chiedevano di anticipare la sfiducia al presidente del Consiglio Conte. M5S, Partito democratico e Liberi e uguali hanno la meglio sugli avversari, con 159 voti contro 124. È nata una nuova maggioranza in Parlamento?Continua a leggere

Crisi di governo - Zingaretti : “Conte faccia sbarcare i 151 tenuti ostaggio Sulla Open Arms da Salvini. Priorità che ha la precedenza” : Nel giorno in cui sempre più segnali convergono nel far pensare che la Crisi di governo potrebbe risolversi con la formazione di una maggioranza alternativa e un nuovo esecutivo di legislatura, Nicola Zingaretti getta un amo al premier Giuseppe Conte. E il gancio sono i diritti umani, rappresentati dall’emergenza dei migranti a bordo delle navi ong in attesa che l’Italia e la Ue individuino una soluzione per farli sbarcare e ...

Massimo D'Alema - zampino rosso Sulla crisi : il pranzo riservato - cos'ha suggerito a Zingaretti : Massimo D'Alema ha incontrato Nicola Zingaretti. I due, impegnati in un pranzo nella tenuta dell'ex presidente del Consiglio, hanno dato il via a un ipotetico ribaltone. È stato proprio D'Alema a insediare il tarlo al segretario del partito con il nome di Roberto Fico. A lui l'ex premier vorrebbe af

Travaglio Sulla crisi di governo : 'Conte potrebbe mettere Salvini ancor più nell'angolo' : Matteo Salvini non vede l'ora di andare alle elezioni. Dopo aver aperto la crisi del governo, i sondaggi regalano alla Lega potenziali percentuali di consenso che vanno oltre il 35% e questo rende innegabilmente ottimista il pensiero leghista in vista di una possibile tornata elettorale. Tra l'attualità e l'orizzonte urne c'è però uno scoglio, l'eventualità che Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico avviano un nuovo governo ed una nuova ...

"Non pago più" : Sulla crisi di governo irrompe lo sciopero degli acquisti : L'8 settembre una data da segnare sul calendario per quella che si annuncia come una protesta clamorosa, lo sciopero dei...

Sulla crisi Vincenzo Scotti ha ricordato le parole di De Gasperi : “No alla scorciatoie con il Pd”. La via maestra? “L'unica via sono le elezioni”. E “il processo al traditore Salvini non serve”. È quel che pensa Vincenzo Scotti, a lungo ministro democristiano, da anni animatore e numero uno della Link Campus University, indicato come un laboratorio culturale grillino, e dalla quale proviene più di un esponente del MoVimento approdato sui banchi del governo e lui stesso considerato anche come un influente ...

La crisi di governo fa scoppiare il Pd (Sulla scia dei nuovi sondaggi) : Quella che era iniziata come la crisi del governo Conte rischia di diventare la crisi del Pd. Cosa succederà? Ne abbiamo...

Sergio Mattarella - il perché dell'imbarazzante silenzio Sulla crisi di governo : Sergio Mattarella lascia che si alzi la tensione. Quella degli altri. Lui se ne resta alla Maddalena, in vacanza. Muto come solo i siciliani sanno essere. Fedele al programma concordato con la Marina Militare, ieri pomeriggio si è fatto un giro tra le isolette dell' arcipelago a nord della Sardegna,

Luigi Di Maio Sulla crisi di governo : "Nessun inciucio. Ci affidiamo a Mattarella" : No agli inciuci, né ai giochi di palazzo. Per Luigi Di Maio questa è la linea M5s per la gestione della crisi di governo.Per il vicepremier 5 stelle la priorità ora è completare l’iter della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari. Poi la parola alle Camere per la sfiducia: “Approvato il taglio dei parlamentari, ci rivediamo subito in aula per capire chi abbia davvero intenzione di sfiduciare ...

Programmi TV di stasera - venerdì 9 agosto 2019. Speciale Tg1 Sulla crisi di Governo al posto di Grand Tour : crisi di Governo Rai1, ore 21.25: Speciale Tg1 Al posto di Grand Tour, va in onda uno Speciale del Tg1 per gli aggiornamenti in tempo reale sulla crisi di Governo, dopo la mozione di sfiducia che la Lega di Salvini ha presentato al premier Conte. Rai2, ore 21.05: Pallavolo Maschile – Italia vs Camerun Dopo la qualificazione olimpica della Nazionale femminile, tocca alla squadra maschile guadagnarsi il pass per i Giochi di Tokyo 2020. ...