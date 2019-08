Storia di Felice Gimondi | l' uomo che seppe fermare il Cannibale 

Fonte : agi

(Di sabato 17 agosto 2019) Tutti li ha vinti, nella sua carriera: il Giro, il Tour e la Vuelta. Ma anche il Campionato del Mondo, che ai suoi tempi era appena uscito dalla minorità delle gare agonistiche per essere - finalmente - considerato per quello che era: tra le corse in linea se non la più importante, almeno alla pari con le prestigiose. Eppure gli pesa, anche adesso, quell'eterno dualismo con Eddy Merckx che lo vuole, anche se non è sempre vero, costantemente dietro, costantemente ad un centimetro dal successo che gli sarebbe costantemente sfuggito nemmeno fosse come Bottecchia, l'inafferrabile. Chi ne sa di ciclismo sa bene che Merckx fu il più grande della sua generazione, ma sa anche che, padano di Sendrina in provincia di Bergamo, fu altrettanto grande. Almeno quando al via non si presentava l'eterno rivale. Semmaifu l'ultimo, ma anche il primo. L'ultimo di un ...

