STADIO SAN PAOLO | arrivano i nuovi spogliatoi con le supervasche defaticanti

San Paolo - commissario Basile : "Lo STADIO SAN Paolo patrimonio della città - siamo orgogliosi" : Gianluca Basile, ha visitato lo stadio San Paolo di Napoli ha commentato così il colpo d'occhio : "siamo orgogliosi del lavoro fatto, grazie all'Universiade, abbiamo dato alla città e alla sua squadra di calcio uno stadio all'altezza degli altri impianti a livello internazionale. L'interesse con cui é stato seguito il restyling dimostra l'importanza di questo stadio storico. I napoletani sono certo, sapranno ...

STADIO SAN Paolo : installati i sediolini nell'anello inferiore della Curva B : Il restyling dello Stadio San Paolo iniziato con l'Universiade può dirsi concluso. Sono stati installati gli ultimi seggiolini nell'anello inferiore della Curva B, scrive Calcio e Finanza. Circa 5mila sui 54mila complessivi. Questa mattina il commissario straordinario dell'Universiade, Gianluca Basile, ha visitato l'impianto di Fuorigrotta per assistere al montaggio. Con lui anche Carlo Perego, rappresentante della Società ...

Napoli - uno spot per avere cura dello STADIO SAN Paolo : Trattare lo stadio San Paolo come casa propria, comportarsi allo stadio come se si stesse nella propria abitazione. È questo il messaggio che si vuole dare con lo spot "Lo stadio San Paolo come casa tua", un video collage di personalità del mondo dello spettacolo e dello sport in cui si invitano i cittadini napoletani,

Che botta per lo STADIO SAN Siro : chiusi sei settori del terzo anello - oltre 2000 posti in meno : chiusi sei settori dello Stadio San Siro di Milano: nessun problema di sicurezza, una decisione 'gestionale' Arrivano brutte notizie per lo Stadio San Siro di Milano. La Commissione provinciale di vigilanza ha comunicato al Comune di Milano e M-I Stadio la decisione di chiudere sei settori del terzo anello, togliendo dunque un totale di 2.350 posti. Una decisione presa dopo le rivelazioni da parte della commissione tecnica di ...

Ruba i sediolini dello STADIO SAN Paolo : dipendente comunale nei guai : Universiadi finite, riflettori spenti. Almeno in attesa dell'inizio del campionato di Serie A. Quale "migliore occasione" per Rubare i sediolini nuovi di pacca dello stadio San Paolo e portarseli a casa? A compiere il gesto un Lsu. I sediolini in questione erano stati smontati per fare spazio all'allestimento pensato per le Universiadi ed erano appoggiati in un deposito: non deve essere stato difficile appropriarsene ...

Lavori STADIO SAN Paolo – L'obiettivo dell'assessore Borriello : Lavori Stadio San Paolo – Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, in merito ai Lavori relativi allo Stadio San Paolo. Lavori Stadi San Paolo – L'assessore è fiducioso in merito alla scritta "NAPOLI" nel settore distinti. "Gli spogliatoi sono stati realizzati con la collaborazione degli architetti del Napoli, saranno belli e conformi ...

Tiziano Ferro ha svelato dove si terrà il concerto a Bari : sarà allo STADIO SAN Nicola : Il 3 luglio 2020

Demolizione San Siro - Berlusconi si oppone : "spero nel romanticismo. Come si fa distruggere uno STADIO del genere?" : Silvio Berlusconi si è detto contrario alla Demolizione di San Siro: l'ex presidente del Milan spera che il 'romanticismo' la faccia da padrona al momento della scelta Milan e Inter vogliono un nuovo stadio, più funzionale e al passo con i tempi, capace di produrre introiti importanti Come quelli delle big di tutta Europa. Per ottenerlo sono pronte a sacrificare San Siro, addirittura demolendolo e costruendoci sopra da ...

Bari - aggiudicato lo STADIO SAN Nicola per 5 anni : Il Bari si prepara ad una stagione da grande protagonista nel campionato di Serie C, nel frattempo si è aggiudicato la concessione quinquennale dello stadio San Nicola, la proposta è stata valutata positivamente dalla commissione apposita. Gli oneri di manutenzione sono a carico della società, proposta l'implementazione del sistema di videosorveglianza, ipotizzata anche una collaborazione con la società di calcio femminile ASD Pink ...

STADIO SAN Siro - Berlusconi : "Abbatterlo? Una cosa senza senso - assurdo solo pensarlo" : "Sono assolutamente contrario, è una cosa senza senso. San Siro può essere utilizzato per altre manifestazioni, è nel cuore di tutti i milanesi, milanisti e interisti, che hanno a cuore il calcio. E' una cosa assurda solo pensarlo", questo il pensiero dell'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi a margine del lancio della partnership tra Monza e Philipp Plein.

Approvata dopo 6 ore di consiglio la convenzione per lo STADIO SAN Paolo : È stata Approvata dopo 6 ore di discussione in consiglio comunale la convenzione tra la SSC Napoli ed il Comune per lo Stadio San Paolo. Un accordo di utilizzo non esclusivo per cinque anni rinnovabili con ulteriori cinque anni di contratto. La convenzione è stata firmata dopo un'accesa discussione e nonostante il parere negativo dei revisori dei conti. Stadio San Paolo, le cifre della convenzione Il club di Aurelio De Laurentiis ...

Malagò : «San Siro? Nel 2026 serve uno STADIO pronto» : San Siro Malagò – Sullo stadio di Milano «sono sempre stato molto chiaro: San Siro è una partita che si deve giocare tra l'amministrazione comunale, il sindaco Sala e le due società (Milan e Inter ndr). La cosa sicura è che noi nel 2026 dobbiamo avere uno stadio pronto, funzionante e con determinati parametri». Così