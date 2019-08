Sora | l' omelia del parroco anti-migranti diventa virale e suscita polemiche

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 17 agosto 2019) Ildi(provincia di Frosinone), don Donato Piacentini ha celebrato la festa di San Rocco con un'contraria ai migrche ha sollevato molte discussioni sui social e tra i presenti. La polemica sulla Open Arms non accenna a fermarsi. Un'-migrper il sacerdote salviniano Nel corso delle celebrazioni della festa patronale dedicata a San Rocco il sacerdote disi è lasciato andare ad opinioni che hanno diviso la piazza che lo ascoltava eto forti reazioni sui social. Don Donato ha dichiarato che i migrnon sono perseguitati, né poveri ma hanno con loro telefonini e catene al collo che molti italiani non potrebbero avere. Ilha aggiunto che bisognerebbe spostare l'attenzione sugli italiani bisognosi. Ovviamente tutto si è diffuso in breve tempo su internet, compresi gli applausi e i fischi dei presenti, alcuni dei quali hanno deciso ...

