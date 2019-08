Sora | l' omelia contro i migranti del parroco pro-Salvini VIDEO

Fonte : blogo

(Di sabato 17 agosto 2019) È diventato rapidamente virale e sta facendo ancora discutere il discorso di Don Donato Piacentini,di, che ha tenuto un’suidurante la processione in onore di San Rocco. "Vanno a soccorrere persone che hanno telefonini o catenine e catene al collo e che dicono di venire dalle persecuzioni. Ma quali persecuzioni?", ha esordito il sacerdote venerdì 16 agosto durante la festa patronale del centro in provincia di Frosinone. Un discorso che ai più ha ricordato molto uno dei più ripetuti slogan di Matteo.E non è un caso, perché andando a spulciare sui social network, Don Donato in passato ha manifestato diverse volte le sue simpatie nei confronti della politica del ministro dell’Interno. Anche ildi, dunque, è convinto che prima dei, bisogna aiutare gli italiani: "Guardiamoci intorno - ha proseguito - , guardiamo ...

