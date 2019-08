Sora | l’omelia anti-migranti durante la festa del patrono Il parroco | “Hanno telefonini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) “Vanno a soccorrere persone che hannoo catenine e catene al collo e che dicono di venire dalle persecuzioni. Ma quali persecuzioni? Guardiamoci intorno, guardiamo la nostra città, la nostra patria. Guardiamo le persone accanto, che hanno bisogno e quante ne conosco io, sono tante, tssime, una marea che si vergognano del loro stato di vita”. A parlare non è Matteo Salvini, ma don Donato Piacentini,di(Frosinone)l’omelia pronunciata in occasione delladi san Rocco,del paese. Le parole delsono state riprese da alcuni fedeli in piazza e pubblicate su facebook, dove sono diventate virali. Immediata la presa di distanza da parte della diocesi. L'articolo, l’omelia-migrladel. Il: “Hannoe catene d’oro. Aiutiamo i nostri” proviene da ...

