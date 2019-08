Sora | la diocesi prende le distanze dal parroco anti-migranti Mons Antonazzo | “Parole

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) “Discutibili scelte personali“.ignor Gerardo, vescovo dileda don Donato Piacentini, ildel comune in provincia di Frosinone che in occasione della festa patronale di San Rocco aveva pronunciato un’omelia-migr. “Uno dei cardini fondamentali della vita di San Rocco – ha spiegatodurante la sua predica – è stata la scelta evangelica del ‘prima gli altri’ per amore di Cristo povero e sofferente” ribadendo dunque l’impegno, con la Caritas, per l’accoglienza dei migr. Durante la sua omelia, invece, il sacerdoteno aveva asserito che i volontari “vanno a soccorrere persone che hanno telefonini o catenine e catene al collo e che dicono di venire dalle persecuzioni. Ma quali persecuzioni? Guardiamoci intorno, guardiamo la nostra città, la nostra ...

