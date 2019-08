Sony WH-1000XM3 | c’è limite al meglio?

Fonte : chimerarevo

(Di sabato 17 agosto 2019) Ci sono momenti della giornata in cui si sente bisogno di isolarsi, in cui il rumore attorno a noi è troppo pesante, troppo difficile da sopportare. Il tragitto in quel dannato autobus dell’anteguerra, le urla leggi di più...

FPSREPORTER : Sony WF-1000XM3: il top della cancellazione del rumore, nel formato simil-AirPods - AppleNews_it : RT @pcexpander: Sony WF-1000XM3: il top della cancellazione del rumore, nel formato simil-AirPods#pcexpander #cybernews #android #samsung #… - pcexpander : Sony WF-1000XM3: il top della cancellazione del rumore, nel formato simil-AirPods#pcexpander #cybernews #android… -