Sicilia : Regione stanzia 9 milioni per alta formazione giovani (2) : (AdnKronos) – ‘Questo intervento – afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – si unisce a quelli fin qui portati avanti per migliorare la qualità e l’efficacia dell’alta formazione. Il mio governo punta convintamente sulla qualificazione dei giovani, affinché questi possano costruirsi un profilo professionale competitivo e rispondente ai fabbisogni del mercato del lavoro, ampliando ...

Sicilia Regione più romantica d’Italia e spunta il cartello che obbliga a baciarsi : La Sicilia è la regione dei Casanova dove si rimorchia di più nel corso dellw vacanze. A dirlo è un noto sito web specializzato che organizza viaggi per single. Il portale Speed Vacanze ha stilato la classifica delle regioni italiane più passionali e dove è più facile che possa scoccare il colpo di fulmine in vacanza. La Sicilia si piazza in prima posizione. E le donne Siciliane sono tra le donne più apprezzate per i loro tratti mediterranei, ...

Sicilia : Siracusa - Regione progetta canale gronda Villaggio Miano : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – A Siracusa un intero quartiere – il Villaggio Miano, che oggi conta diecimila abitanti – è prigioniero da decenni di vere e proprie inondazioni provocate dalle piogge e dovute a un insufficiente sistema di deflusso delle acque. Una situazione di profondo disagio alla quale adesso l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ...

Sicilia : risorse idriche - dalla Regione 40 milioni per tre opere nel palermitano : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Oltre quaranta milioni di euro per finanziare l’ammodernamento di tre importanti opere irrigue in provincia di Palermo. Li ha ottenuti il governo Musumeci nel corso dell’ultima seduta del Cipe, alla quale ha partecipato il presidente della Regione. Si tratta di una rimodulazione di somme non utilizzate che avrebbero dovuto sostenere il progetto ‘Derivazione dal Fiume Belice destro e ...

Sicilia : dalla Regione in arrivo due milioni per centri antiviolenza e case rifugio : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - Arrivano oltre due milioni di euro per case-rifugio e centri antiviolenza e per fornire assistenza, a tutto campo, alle donne e ai loro figli minori. La Regione Siciliana ha, infatti, pubblicato i bandi per finanziare interventi a favore delle vittime di abusi e per so

Sicilia : Regione stanzia 27 milioni per venticinque aree protette (2) : (AdnKronos) - "Per la prima volta in Sicilia, grazie al governo Musumeci - sottolinea l’assessore al Territorio e ambiente, Toto Cordaro - il concetto di pianificazione in materia ambientale assume i connotati della realtà, lasciando a un passato, anche recente, slogan e annunci sterili. Abbiamo ind

Sicilia : intesa Omceo-Regione su emergenza-urgenza (2) : (AdnKronos) - "E' il primo progetto che si realizza in Italia per sviluppare la qualità del servizio sanitario pubblico, regionale e territoriale - ha sottolineato Amato - Lo faremo mettendo in campo progetti di ricerca, formazione e competenze sull'uso delle nuove tecnologie. Lo scopo è sviluppare

Sicilia : intesa Omceo-Regione su emergenza-urgenza : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – Formare dipendenti pubblici per l’assistenza di base e di urgenza alle popolazioni colpite da catastrofi. E’ questo l’obiettivo dell’accordo, primo in Italia, firmato oggi a Palermo tra l’Ordine dei medici del capoluogo Siciliano e la Regione. La Regione si occuperà di potenziare e garantire l’efficienza e la qualità dei servizi erogati, rafforzando la capacità ...

Sicilia : intesa Omceo-Regione su emergenza-urgenza (2) : (AdnKronos) – “E’ il primo progetto che si realizza in Italia per sviluppare la qualità del servizio sanitario pubblico, regionale e territoriale – ha sottolineato Amato – Lo faremo mettendo in campo progetti di ricerca, formazione e competenze sull’uso delle nuove tecnologie. Lo scopo è sviluppare nuovi percorsi formativi professionali per i dipendenti regionali responsabili delle operazioni di ...

Trivelle - dalla Regione Siciliana ok a permessi di ricerca nella terra di Montalbano : Le Trivelle nella terra dei commissario Montalbano. La Regione Siciliana ha dato il via libera alla richiesta avanzata dalla Panther Oil. È la stessa società texana che voleva cercare idrocarburi nella Val di Noto nel 2007. All’epoca le Trivelle vennero bloccate da una mobilitazione popolare appoggiata anche da Andrea Camilleri, l’inventore del commissario Montalbano. Ed è proprio dove sono girate le puntate della fiction ...

La Sicilia è la prima regione italiana che punta sul turismo sostenibile : Avvenia, società del gruppo Terna che si occupa di efficienza energetica, ha analizzato l’andamento del turismo cosiddetto sostenibile degli ultimi mesi, rilevando come i nuovi criteri “ecolabel” (introdotti dalla Ue nel 2018) abbiano premiato le strutture ricettive attente all’ambiente che si trovano in Sicilia, Trentino e Sardegna. Sul gradino più alto del podio, per numero di strutture certificate, troviamo la Sicilia, ...