Sicilia | malore per una bambina allo Zingaro | salvata da elicottero Aeronautica militare

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Senza sosta l’attività degli equipaggi del soccorso aereo dell’, impegnati in questo caso in una missione di ricerca e soccorso di una piccola turista colta da forti coliche addominali all’interno della Riserva dello, in. Ad intervenire unHH-139A dell’82 Centro Combat C.S.A.R. (Combat Search and Rescue ‘ Ricerca e Soccorso) della base aerea di Trapani Birgi, uno dei centri ricerca e soccorso dell’dislocati sul territorio nazionale e pronti ad intervenire 24 ore su 24, sia su mare che su terra. La richiesta di aiuto è partita dal 118 e giunta dai familiari della ragazzina nel pomeriggio, a seguito della quale è stata attivata anche una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologicono. L’, attivato dalla ...

