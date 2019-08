Si tuffa nel Lago d'Iseo per aiutare il fratello : 16enne e 17enne muoiono annegati : Sono morti in ospedale i due fratelli, di 16 e 17 anni, che sono finiti sott'acqua nel Lago d'Iseo ieri poco dopo le 18 a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime...

Versilia : bimbo si ferisce mentre si tuffa nelle cascate di un torrente : Un bambino di 10 anni, di Empoli (Firenze), in villeggiatura in Versilia, è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Meyer di Firenze a causa dei traumi riportati in un tuffo alle cascate di Malbacco, in Alta Versilia. Avrebbe accusato dolori toracici, forse per l’impatto con le rocce. Sul posto, per il recupero, vigili del fuoco, 118, la stazione di Querceta del soccorso alpino e speleologico. Al Meyer il ...

L’Aspromonte ‘si tuffa’ nel mare della Costa Viola : l’11 agosto un’escursione dalla montagna alla spiaggia : Domenica 11 agosto, in Calabria, si terrà un’escursione di circa 19km che collegherà il cuore del Parco Nazionale delL’Aspromonte con la sabbia della spiaggia della Costa Viola. “Aspromonte, un Parco in mezzo al mare”, riporta una nota dell’Ente parco, sarà un momento di partecipazione ed aggregazione denso di significati storici e sociali. Per anni si è discusso sul potenziale valore turistico ed economico della ...

Capri - la top model Heidi Klum si tuffa nella Grotta Azzurra. Rischia una multa da 6mila euro : In questi giorni il matrimonio supervip con Tom Kaulitz, di 17 anni più giovane. Oggi nei guai per un tuffo alla Grotta Azzurra. Parliamo della super modella tedesca Heidi...

Si tuffa nel mare e scompare : giovane papà muore davanti ai figli piccoli : Il mare si prende un’altra vita. Quella di un giovane papà di 45 anni. Succede in Puglia, a Torre San Giovanni in provincia di Lecce. A quanto si apprende l’uomo, un turista francese è morto annegato. David Briere, questo il nome della vittima, è stato vinto dalla forza della corrente improvvisa. La tragedia si è consumata ieri. A quanto si apprende dai media locali, David Briere si era tuffato insieme ai figli piccoli per un bagno. Il mare, in ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : 16enne si tuffa nel lago d'Iseo - morto - 27 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Brescia, 16enne si tuffa nel lago d'Iseo per recuperare il pallone: trovato morto., 27 luglio 2019,

Brescia - ragazzino si tuffa nel lago d'Iseo per recuperare un pallone : disperso : Un giovane ragazzo di soli 16 anni risulterebbe disperso nelle acque del lago d'Iseo, precisamente a Sale Marasino, nel Bresciano, dove questo pomeriggio si era tuffato per poter recuperare il suo pallone, che sarebbe caduto appunto nello specchio d'acqua in questione. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dal luogo del fatto, pare che il ragazzino sia di nazionalità brasiliana e che non sapesse nuotare. Il dramma si è verificato infatti ...

Si tuffano nel lago tossico per fare like su Instagram : turisti ricoverati con “danni alla pelle e all’apparato digerente” : Un lago dalle acque di un azzurro cristallino, quasi irrealistico. E infatti a dare quel colore brillante alle sue acque sono le sostanze tossiche che vi si trovano disciolte dal momento che si trova in una cava abbandonata in quella che un tempo era una miniera di tungsteno (sostanza usata per produrre le lampadine), sul Monte Neme, nella “Chernobyl della Galizia”, come è stata soprannominata quella zona della Spagna. Questo però non è bastato ...

Adolescente muore annegato nel Cilento : si era tuffato insieme al padre da una barca a vela : Un quindicenne è morto annegato davanti al litorale di Agropoli, nel Cilento. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio davanti al locale porto turistico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la vittima si era tuffata insieme al padre dalla sua imbarcazione, un natante a vela di sette metri, quando la forte corrente lo ha trascinato al largo facendolo sparire tra i flutti. Il padre, un operaio del posto, ha tentato disperatamente di ...

Addio a Agnes Heller - una donna sempre pronta a tuffarsi. A largo e nella vita : Ágnes Heller se ne è andata. L'illustre esponente della Scuola di Budapest, l'allieva di Lukács, la teorica dei bisogni radicali, la filosofa che ha denunciato i totalitalitarismi del Novecento e ogni forma di contemporanea dittatura. Di lei voglio raccontare l'invincibile curiosità, il dinamismo inarrestabile, lo sconfinato amore per la vita e per ogni sua manifestazione.Tutti i nostri incontri sono avvenuti ...