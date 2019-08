Scivola per decine di metri durante un’escursione | muore 75enne fiorentino

Coppa Italia Serie C - Scivola la Pistoiese : pareggio per il Modena : Si sono giocate alcune interessanti partite valide per la Coppa Italia di Serie C, sconfitta per la Pistoiese che è stato dal Pontedera al termine di una gara molto combattuta, pareggio invece per il Modena contro la VirtusVecomp, i canarini sono stati in grado di recuperare due gol di svantaggio. Domani si giocheranno le seconde partite dei triangolari della Fase eliminatoria e le partite d’andata dei gironi con due squadre. Ecco ...

Trentino : bambino di 11 anni Scivola in un canalone in val di Sella - incidente per uno scalatore sulle Pale di San Martino : Un bambino di 11 anni è scivolato per circa 200 metri in un canalone nei pressi dell’Eremo di San Lorenzo in Val di Sella (Borgo Valsugana). Il bambino, nella caduta – informa una nota del Soccorso alpino – si è procurato numerosi traumi ma è rimasto sempre cosciente. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata alle 12.05. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino ha ...

Scivola e rimane incastrato in una fessura della montagna per 4 giorni : l’incredibile salvataggio : Stava cercando di recuperare la torcia che gli era caduta quando è Scivolato ed è finito in una stretta fessura della montagna, rimanendovi incastrato. Per quattro giorni è rimasto intrappolato tra le rocce, senza possibilità di movimento, finché non è stato individuato dai soccorritori e sono iniziate le difficili operazioni di salvataggio, durate 10 ore. È successo nelle foreste di Chakry, in Cambogia, a Sum Bora, ragazzo di 28 anni che stava ...

Terrore per una bambina di 13 anni - corre con uno spillo in bocca e le Scivola in gola : Una bambina di 13 anni è stata operata a Torino nell’ospedale Regina Margherita per un incidente gravissimo. La bambina, mentre correva con uno spillo in bocca, le è scivolato scendendole fino alla gola e ficcandosi nei bronchi. Lo spillo, che era lungo 3,5 centimetri, doveva essere asportato d’urgenza e così la bambina è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento effettuato con la colonna endoscopia che da poco la Compagnia di Sanpaolo ...

Tour de France – Che sfortuna per Viviani : “stavo per Scivolare nell’ultima curva - poi ho forato prima della volata” : La settima tappa del Tour de France 2019 si conclude in modo amaro per Elia Viviani: il ciclista italiano non riesce a completare la volata al meglio a causa di una foratura Tanta amarezza per Elia Viviani nel finale della 7ª tappa del Tour de France da Belfort a Chalon-sur-Saone. Il ciclista italiano, nonostante il finale pianeggiante adatto ai velocisti, non è riuscito a battagliare con i migliori a causa di una foratura che lo ha ...

Tour de France 2019 - Elia Viviani : “All’ultima curva stavo per Scivolare ed ho forato la ruota anteriore” : Tanta sfortuna per Elia Viviani nella volata che ha chiuso la settima frazione del Tour de France, la Belfort-Chalon-sur-Saône, di 230 km: l’italiano, come dichiarato ai microfoni Rai a fine gara, ha forato la ruota anteriore, tentando comunque di andare a giocarsi la vittoria, non andando oltre la sesta posizione. Queste le sue dichiarazioni a caldo: “All’ultima curva stavo per scivolare ed ho forato la ruota anteriore. Sono ...

Scivola dalle braccia del nonno che la stava facendo penzolare fuori dalla cabina della nave : bimba precipita per 100 metri e muore : Tragedia a San Juan di Porto Rico: una bambina di 18 mesi è morta precipitando da un’altezza di circa 100 metri da una nave da crociera ancorata in porto. La piccola sarebbe Scivolata dalle mani del nonno che la stava facendo penzolare all’esterno della finestra della loro cabina. La polizia ha reso noto che la bimba è precipitata dall’11° piano della nave Freedom of the Seas della compagnia Royal Caribbean, ed è caduta sul ...

Canta per paura di cadere! E Fiorella Mannoia Scivola sul palco : Fiorella Mannoia si esibisce a piedi nudi e scivola sul palco. Proprio mentre Canta il verso "se non riesci a camminare per paura di cadere". Non hanno senso queste scarpe, qualunque cosa ai piedi se non riesci a camminare per paura di cadere". Versi che si sono trasformati in una "gaffe" per Fiorella Mannoia che ieri - durante l'esibizione in diretta su Radio Italia - è scivolata sul palco.\\ La Cantante si stava esibendo al Foro ...

Quando il salvataggio è da supereroi : il bimbo Scivola in piscina ma la prontezza del padre è straordinaria : Il video arriva da Palm beach in Florida. Le telecamere di sicurezza della villa hanno immortalato lo spettacolare tuffo di un papà, Albert Passavanti, per salvare il figlio caduto in piscina. Il bimbo, infatti, era scivolato in acqua nel tentativo di recuperare un pallone. Il padre, con una notevole protezza di riflessi, si è accorto in pochi istanti di cosa stava succedendo e si è letteralmente lanciato al di là della rete, tuffandosi in ...