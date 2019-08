Scienziato brasiliano denuncia l' aumento della deforestazione in Amazzonia e viene

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 17 agosto 2019) Licenziato dopo essere stato criticato il presidente Jair Bolsonaro. È questo il destino di Ricardo Galvao, rimosso dalla guida dell’organismo che controlla lain Brasile. Galvao ha invitato gli scienziati a non accettare di essere messi a tacere. “Gli scienziati non possono tacere, dobbiamo dimostrare la nostra forza, non possiamo abbassare la guardia”, ha affermato il 71enne fisico e ingegnere in una riunione all’Università di San Paolo (Usp) durante cui è stato applaudito da centinaia di studenti e colleghi.Galvao è stato fino a poco tempo fa direttore dell’Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe), che osserva e misura l’evoluzionein Brasile. Dopo la pubblicazione di dati che indicavano un forteinnei mesi precedenti, Galvao è ...

