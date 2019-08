SABRINA MARTINENGO E NICOLA TEDDE A LETTO INSIEME ' Pagati per la foto?'

SABRINA MARTINENGO e Nicola Tedde forse presto genitori : Sono usciti separati dalla settima edizione di Temptation Island Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Dopo l'ultimo battibecco risolutivo di fronte al falò del confronto della puntata finale del 29 luglio scorso, sembrava che i due avessero intrapreso strade completamente diverse. E invece si sono ritrovati lontano dalle telecamere e ora la possibilità di una gravidanza per Sabrina potrebbe essere molto concreta. Dai dubbi per la differenza di età ...

Temptation Island - SABRINA MARTINENGO accusata di aver plagiato Nicola : "Auguro ai miei figli di trovare un amore come il nostro" : Tra le coppie più chiacchierate che hanno preso parte alla sesta edizione di Temptation Island, andata in onda a luglio in prima serata su Canale 5, c'è sicuramente quella formata da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde.La loro storia d'amore, caratterizzata da una notevole differenza di età (lei è più grande di lui di 12 anni) si era interrotta dopo l'esperienza nel villaggio del programma prodotto da Maria De Filippi. Un mese dopo gli eventi ...

Temptation Island - SABRINA MARTINENGO : ‘E se fossi incinta di Nicola Tedde?’ : L’evoluzione del rapporto tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde durante e dopo Temptation Island 2019 ha rappresentato uno dei più grandi colpi di scena di questa edizione. Dettisi addio al falò di confronto finale si sono poi ritrovati nelle settimane successive più uniti che mai. Una relazione, la loro, che fa ancora molto discutere e che divide a causa della differenza d’età, lei 42 anni e lui 30. Così su Instagram un utente ...

Temptation Island - SABRINA Martinengo è incinta? Il dubbio del fidanzato Nicola : Sabrina Martinengo è incinta? A sollevare il dubbio tra il pubblico di Temptation Island è il fidanzato Nicola Tedde che, dopo aver visto la compagna flirtare e amoreggiare con il tentatore Giulio Raselli, si è lasciato scappare l’ipotesi. “Si è fumata il cervello perché noi abbiamo fatto l’amore la sera prima di entrare – ha sbottato infatti dopo aver visto Sabrina tra le braccia del single – . Metti che è incinta! Sta facendo ...

