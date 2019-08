Russia | F-18 Nato intercetta l’aereo del ministro della Difesa Respinto da caccia del

Tuffi - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia quinta con un oro - Russia al comando : Gli Europei 2019 di Tuffi si disputano a Kiev dal 6 all’11 agosto a Kiev (Ucraina), la rassegna continentale prevede la disputa di tutte le gare in calendario nelle competizioni internazionali: da 1 metro alla piattaforma con tutti i sincro passando anche per le gare miste e a squadre. Di seguito il medagliere completo degli Europei 2019 di Tuffi. medagliere Europei Tuffi ...

Lega-Russia - audio dell’hotel Metropol consegnato ai difensori degli indagati : Al Tribunale del Riesame di Milano ne era stata depositata la trascrizione. Ora l’audio registrato all’hotel Metropol di Mosca, file che restituisce secondo la procura di Milano il tentativo di corruzione internazionale al centro dell’indagine sui presunti fondi russi alla Lega, è stato consegnato dai pm ai difensori dei tre indagati – Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell’associazione Lombardia-Russia, ...

Dopo il Trattato Inf torna l’ombra degli Euromissili. Nato : “Russia sola responsabile della fine dell’intesa” : In queste ore è scaduto il Trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) per tre decenni punto centrale degli accordi per la sicurezza globale. L'accordo era stato firmato nel 1987 dall'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e dal leader sovietico Mikhail Gorbaciov, Dopo uno storico vertice a Reykjavik. Da allora ha fruttato la rimozione di 2.600 testate americane e sovietiche e di missili balistici convezionali con raggio ...

Senato - Conte attacca su Russia. E Salvini lo accusa : “Cerca voti per nuova maggioranza” : La premessa e' il rispetto del Parlamento. Nell'Aula del Senato, dove e' chiamato a tenere una informativa su una presunta trattativa tra la Lega e personalita' di nazionalita' russa, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ricorda di non essere mai sfuggito alle richieste delle Camere che considera, rimarca, non come un "orpello del sistema democratico", ma l'essenza stessa del governo. Parole che sembrano segnare una distanza con il ...

Lega-Russia - M5s assente al Senato mentre parla Conte : “Doveva spiegare Salvini”. Ma il premier sbotta. Di Maio : “È un atto politico” : I banchi vuoti dei Senatori M5s durante l’informativa di Giuseppe Conte sul caso Lega-Russia fanno arrabbiare il premier. E il suo intervento – mentre attorno ci sono solo i ministri Fraccaro, Bongiorno e Bonisoli – riapre la querelle politica tra le due anime del governo con Matteo Salvini che vede in alcuni passaggi del suo discorso una mossa politica che mira a maggioranze alternative. Da un lato c’è la motivazione che ...

Lega-Russia - Pd annuncia mozione di sfiducia a Salvini. Renzi : “Bisognava presentarla prima. Ecco cosa avrei detto al Senato al governo” : Diciannove minuti e spiccioli, molto di più del tempo che avrebbe avuto a disposizione nell’aula di Palazzo Madama dopo l’informativa di Giuseppe Conte, per il suo “contro-intervento” nel giorno in cui la segreteria del Pd gli ha preferito Dario Parrini e ha dato il via libera alla mozione di sfiducia contro Matteo Salvini sul caso Lega-Russia, un atto che lui avrebbe voluto presentare già da tempo. Così, anche se ...

Lega-Russia - Conte al Senato e il Pd risponde con fischi e contestazioni : ‘Se volete finisco qua’ : L’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Senato, sui presunti fondi russi alla Lega, è stato interrotto diverse volte dalle urla e dai fischi di alcuni Senatori delle opposizioni. “Ho fatto una premessa sul rispetto che nutro nei vostri confronti e di questa Aula – ha risposto Conte – capisco che possa non essere reciproco, ma chiederei di concludere. volete che riferisca o interrompo qua?“. La ...

Lega-Russia - Romeo (Lega) attacca il Pd : “Parliamo di Bibbiano”. Bagarre al Senato : Mentre al Senato si discute, dopo l’informativa di Giuseppe Conte, dei presunti finanziamenti russi alla Lega e dei rapporti tra Gianluca Savoini e Matteo Salvini, il capogruppo leghista Massimiliano Romeo attacca il Partito democratico: “Qui si parla di rubli che non esistono. E allora parliamo di fatti gravi veri, come quelli di Bibbiano“. Alle sue parole, si alzano le proteste dai banchi dell’opposizione. L'articolo ...

Lega-Russia - Conte al Senato : «Savoini nella delegazione a Mosca - invitato dal Viminale» : L’informativa del presidente del Consiglio a Palazzo Madama: «Nessun incarico ufficiale a Savoini da parte del governo. Alla cena con Putin invitato su richiesta di D’Amico, consulente di Salvini». I 5 Stelle disertano

Lega-Russia - Conte al Senato : “Savoini era in delegazione a Mosca su richiesta del Viminale. Da parte di Salvini nessuna informazione” : Gianluca Savoini, l’uomo della presunta trattativa di fondi russi per finanziare le Europee della Lega, era a Mosca lo scorso luglio e poi di nuovo a ottobre, quando ci fu l’incontro all’hotel Metropol, al seguito del Viminale. Mentre partecipò al forum Italia-Russia organizzato alla Farnesina in occasione della visita di Vladimir Putin, partecipando poi alla cena con il presidente russo, su richiesta del consigliere di Matteo ...

Russiagate - esplode la protesta 5S Parla Conte - banchi vuoti al Senato : "Ribadiamo il nostro rispetto per il Presidente Conte ma oggi non era lui a doversi presentare nell'Aula del Senato per rispondere all'informativa sul caso Russia-Lega". È quanto si legge in una nota del M5S che spiega le ragioni per cui i Senatori del Movimento non sono in Aula Segui su affaritaliani.it

Lega-Russia - Matteo Renzi : "Troppe polemiche - rinuncio all'intervento in Senato" : Matteo Renzi non interverrà in Senato sul caso Russia-Lega. Lo annuncia lo stesso senatore dem con un post su Facebook.“Oggi il Governo è in aula per parlare di Russia, rubli, 49 milioni di euro - afferma -. Avevo chiesto di poter intervenire contro Salvini a nome del Pd. La cosa ha suscitato polemiche interne dentro il partito da parte dei senatori vicini alla segreteria. E siccome ritengo assurdo che nel giorno in cui ...