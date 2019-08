Rugby – Una buona italia batte la Russia nel Cattolica Test Match di oggi a San Benedetto

LIVE Italia-Russia Rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : azzurri - serve una vittoria con ampio scarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – A che ora inizia e su che canale vedere in tv gratis e in chiaro Italia-Russia – La Russia ai raggi X – La formazione degli azzurri Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE Testuale di Italia-Russia, secondo Test Match della Nazionale italiana di rugby in preparazione alla Coppa del Mondo. A San Benedetto del Tronto gli azzurri cercano una ...

Rugby - la Russia ai raggi X. Una Nazionale in crescita che l’Italia non dovrà sottovalutare : L’allenatore della Nazionale russa di Rugby, Lyn Jones, soltanto ieri ha comunicato i nomi dei 32 atleti che prederanno parte ala trasferta in Italia in vista del Test Match tra le due selezioni in programma sabato 17 a San Benedetto del Tronto con fischio d’inizio alle ore 18.25. La Russia al termine dell’incontro resterà in Italia e si allenerà per una settimana con le Zebre. Restano esclusi rispetto al gruppo che sta ...

Rugby - Test Match estate 2019 : una buona Italia nel primo tempo - l’Irlanda si impone 29-10 : C’è bisogno di Testarsi, di provare gli schemi e di iniziare a giocare contro avversari di livello in vista dell’appuntamento più importante dell’anno: i Mondiali. Arriva una performance buona per metà per l’Italia nel primo Test Match di questa estate 2019: a Dublino gli azzurri escono sconfitti per 29-10 con i padroni di casa irlandesi. Tante assenze, condizione non eccellente per entrambe le compagini, ma almeno per ...