Rugby femminile | Laurie O’Reilly Memorial Trophy 2019 | Nuova Zelanda-Australia 37-8

Rugby a 7 femminile - Grand Prix Series Kharkiv 2019 : l’Italia vince il girone ed accede ai quarti : Oggi è partita a Kharkiv , in Ucraina, la seconda ed ultima tappa delle Women Grand Prix Series di Rugby a 7: l’Italia accede ai quarti di finale vince ndo la Pool C grazie alle vittorie su Irlanda e Galles, nonostante la sconfitta rimediata contro la Spagna. Domani avversaria delle azzurre sarà la Polonia. Risultati della fase a gironi 10:00 Finale Spagna 7s D 17 Galles 7s D 19 10:22 Finale Irlanda 7s ...

Rugby a 7 femminile - preolimpico Kazan 2019 : Gran Bretagna ai Giochi - al torneo di ripescaggio Russia e Francia : Oggi è terminato a Kazan , in Russia , il torneo continentale di qualificazione olimpica di Rugby a 7 femminile , che ha assegnato alla Gran Bretagna , in virtù del successo dell’Inghilterra, un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e due a Russia e Francia all’ultimo torneo di qualificazione intercontinentale che metterà in palio l’ultimo pass. L’Italia chiude al settimo posto, battuta nei quarti di finale dalla Russia e poi ...

Rugby a 7 femminile - Grand Prix Series Marcoussis 2019 : l’Italia domani si giocherà l’accesso al torneo preolimpico : Oggi è partita a Marcoussis, in Francia, la prima delle due tappe delle Women Grand Prix Series di Rugby a 7, rassegna che con il torneo che si concluderà domani va a delineare le nove formazioni europee qualificate per il torneo di Colomiers di metà luglio che metterà in palio un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e due all’ultimo torneo di qualificazione intercontinentale che assegnerà l’ultimo pass. L’Italia non riesce ad ...