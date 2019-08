Rugby | Bledisloe Cup 2019 | Nuova Zelanda-Australia 36-0 Gli All Blacks ribaltano i

Fonte : oasport

(Di sabato 17 agosto 2019) Sembra passata una vita, invece soltanto una settimana è trascorsa dal peggior rovescio della storia delladi, che inaveva perso per 47-26 nella gara valida per la terza giornata del TheChampionship, ma anche quale incontro d’andata dellaCup. Oggi però gli Allhanno ribaltato il -21 rifilando un pesantissimo 36-0 ai Wallabies, che ancora una volta vedono svanire la possibilità di strappare il trofeo ai neozelandesi. Quest’anno infatti, a causa della vicinanza della Coppa del Mondo, non ci sarà la terza gara tra le due selezioni. La larga e perentoria vittoria non mette però al riparo ladal sorpasso in vetta al ranking mondiale: gli Alldevono sperare che oggi pomeriggio il match tra Galles ed Inghilterra termini con un pari o con una vittoria inglese con uno scarto inferiore ai 15 punti. Il ...

rugbymoon : Bledisloe Cup: All Blacks, rivincita servita! Australia battuta 36-0 - Rugby Internazionale - Rugbymeet - il social… -