Rossi | figli? mi prendo del tempo ma ho trovato la donna giusta

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada genitori bis - nato il secondo figlio a pochi mesi dalle nozze : La coppia, che si è unita in matrimonio nel marzo 2019, ha accolto l'arrivo del secondogenito, a sette anni di distanza dalla nascita di Ettore. Lo anticipa il settimanale Chi, ma per il momento non sono noti né il nome né il sesso del neonato. I due attori sono felicemente legati sin dal 2011.Continua a leggere

Un posto al sole anticipazioni pRossima settimana : Raffaele angosciato per il figlio Diego : Negli episodi di Un posto al sole della prossima settimana, verrà dato ampio spazio alla storyline di Diego: l'uomo sarà sempre più ossessionato da Beatrice, al punto che potrebbe commettere un gesto insano. Nel frattempo, Raffaele, resosi conto che il figlio maggiore non si fa più sentire, sarà sempre più preoccupato per la sua sorte. Marina farà una terribile scoperta sul conto di Arturo, mentre Ferri, Serena e Filippo potranno finalmente far ...