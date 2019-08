Risultati Premier League – Vince il Liverpool | ma che errore di Adrian! Bene Everton e

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Vittoria con il brivido per ilnella seconda giornata dicontro il Southampton. Al St. Mary’s finisce 1-2, con il clamorosodi Adrian che regala il gol ai padroni di casa. Altri quattro match giocati alle 16, in attesa della super sfida tra Manchester City e Tottenham alle 18,30. SOUTHAMPTON-1-2 – Reds che soffrono tremendamente nel primo tempo. Al 21′ è decisivo Adrian sul colpo di testa di Yoshida. Al 38′ i Saints vanno ad un passo dal vantaggio con il tiro di Che Adams, ma è ila passare al 45′ con uno splendido tiro a giro di Sadio Mané, imparabile per Gunn. Nella ripresa ilcresce e crea tante occasioni per il 2-0 con Salah, Firmino. E’ proprio il brasiliano a chiudere la partita al 71′ con un bel destro. Occasioni per Robertson e Mané per arrotondare il punteggio, ma è ...

