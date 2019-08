Risultati Premier League – Vince il Liverpool | ma che errore di Adrian! Bene Everton e

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Vittoria con il brivido per ilnella seconda giornata dicontro il Southampton. Al St. Mary’s finisce 1-2, con il clamorosodi Adrian (In basso il VIDEO del clamorosodi Adrian) che regala il gol ai padroni di casa. Altri quattro match giocati alle 16, in attesa della super sfida tra Manchester City e Tottenham alle 18,30. SOUTHAMPTON-1-2 – Reds che soffrono tremendamente nel primo tempo. Al 21′ è decisivo Adrian sul colpo di testa di Yoshida. Al 38′ i Saints vanno ad un passo dal vantaggio con il tiro di Che Adams, ma è ila passare al 45′ con uno splendido tiro a giro di Sadio Mané, imparabile per Gunn. Nella ripresa ilcresce e crea tante occasioni per il 2-0 con Salah, Firmino. E’ proprio il brasiliano a chiudere la partita al 71′ con un bel destro. Occasioni per ...

