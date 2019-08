Risultati Ligue 1 | i verdetti della serata | inizio già in salita per il Monaco | il Nizza

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019)1 – Si sono da poco chiuse le garedel massimo campionato francese. L’per ilè già in. Dopo la pessima stagione che l’ha vista a un passo dalla retrocessione e l’esordio negativo col Lione, la squadra di Jardim perde anche alla seconda giornata: 0-3 a Metz. Cade anche il Lille che, in dieci dal 39′ (espulso Soumare), cede di misura sul campo dell’Amiens, punito dalla rete di Guirassy. A punteggio pieno assieme al Lione, in attesa delle gare di domani, c’e’ ildi Vieira che a Nimes gioca tutta la ripresa in dieci (secondo giallo a Racine) ma difende con successo il 2-1 maturato nel primo tempo con i gol di Cyprien e Ganago. A quota 4 come il Metz anche il Tolosa, che supera di misura il Dijon, mentre arriva il primo punto per il Bordeaux di Paulo Sousa, con Maja che salva i ...

