Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | Syfy ha cancellato Krypton

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Netflix rinnova Mr. Iglesias : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV Netflix ha rinnovato Mr. Iglesias per una seconda stagione. FX ha rinnovato Atlanta per una quarta stagione, composta da 8 episodi e che sarà girata insieme alla terza la cui produzione inizierà in primavera.

Netflix ha cancellato The OA dopo due stagioni. "Siamo molto fieri dei 16 capitoli di The OA, siamo grati a Brit e Zal per aver condiviso la loro ...

Settima e ultima stagione per The 100 di The CW.

Seconda stagione per City on a Hill di Showtime (la Serie debutterà in Italia il 3 settembre su Sky Atlantic). POP e UKTV hanno rinnovato la dark comedy Flack per una seconda stagione.

La quarta stagione di Baskets di FX sarà l'ultima. La Serie è attualmente in onda negli Stati Uniti con la quarta ...

La quarta stagione di Baskets di FX sarà l'ultima. La Serie è attualmente in onda negli Stati Uniti con la quarta stagione, e l'episodio che andrà in onda il 22 agosto sarà il finale di Serie. Netflix rinnova la Serie Young Adult Trinkets per una seconda e ultima stagione.

Prima del rilascio delle rispettive stagioni, Amazon Prime Video ha rinnovato Carnival Row per una seconda stagione e The Expanse per una quinta stagione (la quarta verrà rilasciata il 13 dicembre). Amazon ha anche precisato ...

Hulu ha rinnovato The Handmaid's Tale per una quarta stagione. Triplo rinnovo per Big Mouth di Netflix ...

Triplo rinnovo per Big Mouth di Netflix che arriva così alla sesta stagione. Starz cancella Now Apocalypse dopo una sola stagione mentre rinnova The Girlfriend Experience per una terza che sarà ambientata a Londra.NBC ha annunciato che ...

NBC ha annunciato che l'undicesima stagione di Will & Grace (la terza revival) sarà l'ultima. La decisione pare sia stata presa dagli autori e attori della Serie. L'undicesima stagione andrà in onda a gennaio 2020 e sarà composta da 18 episodi.Netflix ha cancellato Designated Survivor dopo il ...

Netflix ha cancellato Designated Survivor dopo il salvataggio dalla cancellazione di ABC dello scorso anno. La decisione era intuibile dal fatto che alcuni attori hanno già accettato nuovi progetti (come Kal Penn, protagonista di Sunnyside su NBC, e Adan Canto in una Serie di ABC).Younger rinnovato per una settima ...

Younger rinnovato per una settima stagione.CBS ha cancellato The Code dopo una stagione. Il finale di Serie è andato in onda lunedì su CBS, registrando 2.9 milioni di spettatori e 0.3 di rating.DC Universe ha rinnovato Doom Patrol per una seconda stagione, dopo un accordo con HBO Max streaming di WarnerMedia che ...

DC Universe ha rinnovato Doom Patrol per una seconda stagione, dopo un accordo con HBO Max streaming di WarnerMedia che trasmetterà anche la prima. Seconda stagione per ...

seconda stagione per NOS4A2 di AMC (in Italia su Prime Video).Ancor prima del debutto Amazon ha rinnovato The Boys per una seconda stagione. Fear the Walking Dead arriverà ...