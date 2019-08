“Red Sprites” in alta definizione | gli incredibili effetti dei raggi cosmici nei cieli

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) “Red Sprites” insuidel Nord Italia quando, il 6 agosto 2019, un violento temporale ha interessato la Lombardia. Il fenomeno elettrico che avviene nell’atmosfera ricca di particelle elettricamente cariche è stato filmato e fotografato dallo svizzero Roger Spinner, che gestisce l’Osservatorio Montsevelier, come dimostra la sua foto pubblicata sul sito spaceweather.com. Secondo la NASA, isi stanno intensificando e quello osservato da Roger Spinner, in Svizzera, è un probabile effetto collaterale. I“red sprites” sono scariche elettriche che avvengono sopra le nubi temporalesche più intense, verso la ionosfera. Si tratta di fenomeni difficili da studiare in quanto si verificano in una zona di atmosfera difficilmente accessibile alle sonde. Come spiega Spinner, “Gli sprites rossi lampeggiavano sopra un ...