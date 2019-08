Primo sguardo a Shameless 10 | il nuovo trailer tra i Gallavich e la nuova Fiona

Mortal Kombat 11 : diamo un Primo sguardo a Nightwolf : Dopo l'arrivo di Shang Tsung, avvenuto il mese scorso, i giocatori di Mortal Kombat 11 potranno presto fare conoscenza con un nuovo combattente, disponibile con il Pass Stagionale del gioco.Come possiamo vedere, infatti, è in arrivo Nightwolf, il guerriero nativo americano che abbiamo visto per la prima volta in Mortal Kombat 3. Anche se non ha ancora una data di lancio, questo personaggio farà la sua comparsa presto, e nell'attesa possiamo dare ...

Corvette C8 - Un Primo sguardo alla Convertible e alla C8.R : La Corvette ha fatto le cose in grande, aprendo da subito gli ordini negli Stati Uniti per la Corvette C8 e offrendo una supercar a motore centrale da 490 CV a meno di 60.000 dollari. La carriera della biposto è però appena cominciata e durante l'evento di presentazione sono già stati mostrati alcuni fotogrammi delle evoluzioni future: la C8.R da competizione e la versione Convertible. La C8.R da competizione. In assenza di dettagli le ...

Diamo un Primo sguardo a Rutilia - il cavallo di Geralt di Rivia nella serie Netflix di The Witcher : L'attesa serie Netflix di The Witcher è attesa per l'uscita entro la fine dell'anno, e mentre l'attesa si protrae ci giungono dal set alcuni scatti di Rutilia con in sella il suo padrone, Geralt di Rivia naturalmente.Il colpo d'occhio, bisogna dirlo, è soddisfacente. Rutilia è proposta in maniera molto fedele ai libri, e allo stesso modo anche la figura di Geralt, interpretata dal possente Henry Cavill, si mostra convincente in sella alla ...

Diamo un Primo sguardo al nuovo Ambient Mode con Google Assistant : Con Android Q beta 5, disponibile da qualche giorno per gli smartphone Google Pixel, è possibile scoprire in anteprima l'Ambient Mode con Google Assistant L'articolo Diamo un primo sguardo al nuovo Ambient Mode con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso convivranno - l’aneddoto : “Quel Primo sguardo a Temptation Island” : La coppia uscita da Uomini e Donne annuncia l'intenzione di andare a vivere insieme dopo l'estate e svela un aneddoto risalente alla partecipazione a Temptation Island 2018, quando ci fu il primo incontro. Inevitabile pensare a una loro partecipazione alla versione vip del reality dei sentimenti.Continua a leggere