Previsioni astrali di lunedì 19 agosto | cambiamenti per Scorpione | amore top per Vergine

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 17 agosto 2019) Ledi192019 annunciano una giornata super per i nati sotto il segno della, soprattutto sotto l'aspetto sentimentale. Ventiquattr'ore interessanti anche per i segni zodiacali di, interessato da grandie novità, e Capricorno, favorito in particolare nel lavoro. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23): cercate di vincere la naturale tendenza alla pigrizia determinata anche da uno stato di lieve tensione che si è registrata nello scorso fine settimana. Ariete (21 marzo – 20 aprile): i rapporti familiari non sono ancora soddisfacenti come vorreste, ma tanti stimoli in questa giornata vi daranno grande energia per affrontare al meglio i prossimi giorni....

zazoomblog : Previsioni astrali dal 19 al 25 agosto: sorprese per i Gemelli Scorpione energico - #Previsioni #astrali #agosto: - Affaritaliani : Oroscopo di oggi: previsioni astrali segno per segno - infoitcultura : Previsioni astrali di Ferragosto: giovedì 15 giornata top per Ariete, Pesci e Leone -