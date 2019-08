Peter Fonda morto | il protagonista di Easy Rider aveva 79 anni A settembre la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) Addio a. L’attore americano èa 79nella sua abitazione a Los Angeles. Il decesso è stato provocato da una crisi respiratoria dovuta al cancro ai polmoni di cui soffriva. Ildiera figlio della star di Hollywood Henry, fratello minore di Janee padre di Bridget. “Mentre piangiamo la perdita di questo uomo dolce e grazioso, desideriamo anche celebrare il suo spirito indomabile e il suo amore per la vita. Per onorare, brindate alla libertà, per favore”, si legge in un comunicato a firma della famiglia. “Sono molto triste. Era il mio adorabile fratellino adorato. Ho trascorso momenti meravigliosi da sola con lui durante questi ultimi giorni. Se ne è andato ridendo”, ha dichiarato ad Afp la sorella Jane., scritto da, Dennis Hopper e Terry Southern, interpretato dai primi due ...

