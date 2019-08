Perché pubblicare il lato b su Instagram è la morte dell' erotismo

Perché pubblicare un gioco in esclusiva su Epic Games Store? Ecco l'interessante risposta di uno sviluppatore : Il simpatico gioco di avventura life-sim Ooblets ha fatto una cosa che alcune persone non amano: firmare un accordo di esclusività con Epic. Ora, Ooblets verrà lanciato esclusivamente su Epic Games Stores su PC, mentre la versione Xbox One rimarrà inalterata. Lo sviluppatore indipendente Glumberland ha detto la sua sull'argomento, spiegando questa scelta in un messaggio sorprendentemente franco ai fan.In un post sul blog, Glumberland ha ...