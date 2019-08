Per Renzi votare a ottobre è folle | Condannerebbe il Paese alla recessione

DIETRO LE QUINTE/ La trappola di Renzi Per Zingaretti aiuta Salvini : Zingaretti, se seguirà le indicazioni Renziane, rischia di portare il Pd alla rovina e di far prevalere in Italia i consensi per la Lega

Crisi di governo - l’aPertura di Renzi ha spiazzato tutti. Anche il Capitan (Sventura) Salvini : Era prevedibile. Siamo ad agosto e Salvini in spiaggia ha preso troppo sole, la classica insolazione. Spinto dall’euforia delle tipiche feste in spiaggia, si è sentito un super uomo e davanti a belle ballerine ha detto comando io e decido tutto io. Datemi pieni poteri e vi faccio vedere io. Bello, bellissimo ma Anche se siamo ad agosto le regole democratiche non vanno in ferie. Diciamolo subito. In questa partita e nello scenario che si stava ...

Governo - Renzi a Le Monde : “Crisi folle - voluta da Salvini solo Per evitare la manovra” : “L’Italia è abituata alle convulsioni governative ma quella innescata da Matteo Salvini è senza precedenti. Nessuno aveva mai provocato una crisi in piena estate per non dover fare la manovra": è l'accusa rivolta dal senatore del Pd, Matteo Renzi, al vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista rilasciata a Le Monde.Continua a leggere

Crisi - Salvini contro Renzi : “Non lo vota neanche la sua famiglia”. Contestatori fischiano Per 40 minuti : “Scemo? Neppure mia figlia di 6 anni” : “Farò tutto quello che è umanamente e democraticamente possibile perché Renzi e la Boschi non governino più”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in comizio a La Spezia, la sera del 14 agosto. Per tutta la durata del comizio un gruppo di Contestatori, circa 600, ha intonato canti e urlato slogan contro il ministro dell’Interno. L'articolo Crisi, Salvini contro Renzi: “Non lo vota neanche la ...

Renzi : "Riprendiamo la raccolta di firme Per le dimissioni di Salvini" : "Avevamo iniziato con i Comitati d'Azione Civile a raccogliere firme per le dimissioni di Salvini. Siamo quasi a quota 40.000. Riprendiamo e arriviamo entro il 20 agosto almeno a 50.000 firme. Il Viminale ha bisogno di un professionista della sicurezza, non di un seminatore d'odio. Lasciamo Salvini in Spiaggia e diamo un vero Ministro dell'Interno all'Italia. Firma e fai firmare". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. "In un Paese civile quando ...

Crisi governo - Molinari (Lega) : “Renzi si conferma sempre ‘il Bomba’. Di Maio su taglio parlamentari? Mossa disPerata” : “Renzi ha definito Salvini “Capitan Fracassa”? Lui invece si conferma nuovamente di essere ‘il Bomba’, come lo chiamavano al liceo. Quel soprannome è perfetto”. Così, ai microfoni di Radio Cusano Campus, il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Riccardo Molinari. E aggiunge: “Questo qua è uno che ha sputato sul governo fino all’altro ieri, accusandolo delle peggiori nefandezze. Ha fatto ...

M5S : scoPerto il bluff della LegaNo dialogo con Pd-Renzi. Sì al voto : Il Movimento 5 Stelle gongola per aver "smascherato il bluff della Lega" sul taglio dei parlamentari. L'annuncio di Matteo Salvini in aula al Senato - spiegano ad Affaritaliani.it fonti pentastellate - è stato smentito subito dopo dalla conferenza dei capigruppo della Camera che ha fissato le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in Parlamento prima della seduta di Montecitorio che dovrebbe tagliare definitivamente 345 ...

Matteo Renzi ha minacciato di lasciare il Pd per dar vita a un suo partito. Ma tra il dire e il fare, ce ne passa. E così, a metter in guardia l'ex premier ci pensano i sondaggisti. Nell'ultimo Atlante politico di Demos & Pi curato da Ilvo Diamanti (luglio 2019), nella classifica di gradimento dei leader

Crisi di Governo - gag Renzi-Mentana : "Salvini ha aPerto la crisi Per far fare le Maratone..." - il direttore : "Confermo!" : La #MaratonaMentana del 13 agosto, la prima sulla crisi di Governo agostana, inizia in anticipo (17.14 vs le annunciate 17.30) per seguire da vicino e commentare la conferenza stampa di Matteo Renzi prima del voto al Senato che stabilirà la calendarizzazione dei passaggi cruciali che definiranno le sorti del Governo Conte.prosegui la letturacrisi di Governo, gag Renzi-Mentana: "Salvini ha aperto la crisi per far fare le Maratone...", il ...

Ore 18 : si vota Per la data su sfiducia a Conte |Renzi ripete : "Nuovo governo o è recessione - il Senato mostrerà che accordo è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Renzi : serio mio appello Per un governo : 17.10 "Il governo del cambiamento ha fallito e ha fallito l Capitan Fracassa-Salvini La sua fama di invincibile precipita.Si dimetta". Così l'ex leader Pd, Renzi. "E'la prima volta che abbiamo una crisi in Ferragosto. Lancio un appello serio. Ci vuole coraggio e la voglia di formare un governo"."Se si vota l'Iva arriva al 25% ed è sicura la recessione". "Di fronte a un premier che chiede pieni poteri non si sta alla finestra. E' il Parlamento ...