Per M5s è il momento della cautela

Le condizioni Per un governo M5s-Pd-Leu : Non fraintendiamo. Il governo “di legislatura” M5s-Pd-Leu è possibile solo a condizione che tutte le parti facciano passi indietro su moltissime questioni secondarie, negoziando duro solo sulle pochissime cose fondamentali. E a condizione che facciano un passo indietro gli esponenti politici di primo piano compromessi da esperienze politiche passate - tra cui un governo con la Lega – e perciò indigesti ai nuovi ...

Gregorio De Falco - fonti riservate : "Ho notato una cosa in Senato". Perché sarà ancora governo Lega-M5s : "I 5 Stelle sono finiti, torneranno con la Lega". A spiegarlo è Gregorio De Falco, senatore ex M5s oggi nel Gruppo Misto dopo durissimi scontri con i vertici grillini. Intervistato dal Quotidiano nazionale, il comandante indica in Luigi Di Maio il "colpevole" del "tradimento degli ideali" del Movime

Governo M5S/Pd solo a certe condizioni. Perché votare non è un dramma : È chiaro che il Partito Democratico può accettare di far parte di un Governo di legislatura solo a certe condizioni. Un Governo istituzionale, come dice la parola stessa, deve essere un Governo a larga base parlamentare, quindi, per capirci, che vada oltre Pd e Cinque Stelle. Deve avere una guida di alto respiro nazionale e internazionale. Infine deve avere una durata adeguata per portare avanti un programma di riforme di stampo ...

M5S : "Di Maio premier Per salvare il governo? Fake news" (VIDEO) : Il Movimento 5 Stelle smentisce trattative con la Lega finalizzate a dare la premiership a Luigi Di Maio per ricomporre la crisi di governo: "Quanto riportato da alcuni organi di stampa è totalmente falso" spiegano i pentastellati in una nota. Salvini ora pensa al rimpasto con i 'ministri del sì'. Di Battista: 'M5S cerchi interlocutori più seri' Di Battista interviene sul ...

Matteo Salvini ad Arcore Per un accordo con Silvio Berlusconi - l'accusa del M5s : "Matteo Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto, portando il Paese sull'orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e il loro interesse personale. Salvini e la Lega hanno anche fatto una scelta politica, una chiara scelta politica. Perché 24 ore dopo aver aperto la cr

Quali margini ci sono Perché Lega e M5s restino insieme al governo? : Il Movimento 5 stelle attacca le 'giravolte' della Lega e smentisce possibili nuovi accordi con il partito di Salvini che ha presentato la mozione di sfiducia contro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A tre giorni dalla seduta dell'Aula del Senato per le comunicazioni del premier - che valuterà se salire al Colle prima del voto sulle risoluzioni con cui si dovrà concludere il dibattito sul suo intervento o se attenderne l'esito - ...

Contratto "alla tedesca" Per un governo M5s Pd : il "forno" è riaPerto : Frattura nel partito democratico che lunedì sarà impegnato in un difficile voto in direzione sulla crisi di governo. Se il...

M5S : "Di Maio premier Per salvare il governo? È una fake news - non vogliamo poltrone" : Il Movimento 5 Stelle smentisce trattative con la Lega finalizzate a dare la premiership a Luigi Di Maio per ricomporre la crisi di governo: "Quanto riportato da alcuni organi di stampa è totalmente falso" spiegano i pentastellati in una nota. Salvini ora pensa al rimpasto con i 'ministri del sì'. Di Battista: 'M5S cerchi interlocutori più seri' Di Battista interviene sul ...

Governo - Per Delrio con M5S serve accordo alla tedesca : Governo:"Salvini ha fatto errore clamoroso, un autogol e ora e' terrorizzato dall'idea di un accordo tra noi e il Movimento 5 Stelle".

Perché un governo PD – M5s non può che finire male - molto male : Sfiducia, rimpasto, rimpastino, elezioni, governo di scopo, patto di legislatura, governo di responsabilità nazionale. Abbiamo guardato al futuro e vi diciamo che non c'è un solo epilogo possibile di questa crisi di governo, ma diversi scenari. Tutti oltremodo tremendi. Proviamo a capire Perché la linea Papeete ha definitivamente trasformato la politica italiana in una farsa.Continua a leggere

Graziano Delrio allo scoPerto : "Patto scritto tra Pd e M5s - Salvini è terrorizzato" : "Matteo Salvini ha fatto errore clamoroso, un autogol e ora è terrorizzato dall'idea di un accordo tra noi e il Movimento 5 stelle". Intervistato da Massimo Giannini a Circomassimo, su Radio Capital, Graziano Delrio,apre al governo dell'inciucio tra dem e grillini. Il capogruppo del Pd alla Camera i

Matteo Salvini nel panico : "Se il governo Pd-M5s parte - noi rimaniamo all'opposizione Per anni" : "Se questo governo parte, è altamente probabile che duri a lungo. E per noi è un problema, perché rischiamo di finire all'opposizione per anni". Matteo Salvini si sfoga in privato durante gli incontri politici avuti in occasione della commemorazione della tragedia del ponte Morandi. Il ministro dell

Richiamo di Conte a Salvini : «Ennesima prova di sleale collaborazione» E c’è un messaggio nascosto Per M5S-Pd : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»

Richiamo di Conte a Salvini : «Ennesima prova di sleale collaborazione» E c’è un messaggio nascosto Per M5s e Pd : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»