Paratriathlon | test event paralimpico Tokyo 2019 | Pier Alberto Buccoliero terzo | Veronica

Triathlon - test event olimpico Tokyo 2019 : i convocati dell’Italia. Gli azzurri per gara individuale - staffetta e Paratriathlon : Tempo di test event olimpico anche per il Triathlon: la prossima settimana a Tokyo si terranno le gare valide per la World Cup, le World Mixed Relay Series e la World Cup di paraTriathlon, che si svolgeranno sul tracciato che il prossimo anno ospiterà la rassegna a cinque cerchi. Per l’Italia saranno in gara nella prova individuale cinque azzurri: tra le donne, in gara giovedì 15, al via Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), Anna Maria Mazzetti ...