Palermo : droga in vendita in un negozio - denunciato commerciante : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – I Finanzieri del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo hanno proceduto al sequestro di 59 confezioni di marijuana e 15 di hashish, per un totale di 121 gr di sostanza stupefacente esposte in libera vendita in un esercizio pubblico destinato a tale commercio ubicato nel quartiere del ‘Capo” del capoluogo ...

Palermo : blitz antidroga ad Altarello - sequestrati 83 panetti di hashish : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – Ottantatré panetti di hashish sequestrati e un arresto. E’ il risultato di un blitz antidroga compiuto dalla polizia tra i quartieri Calatafimi e Altarello, a Palermo. In manette è finito Maurizio Pollicino, 47 anni. Nel suo appartamento, gli agenti e il cane poliziotto Yndira hanno trovato 83 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, nascosti in una scatola di cartone in un borsello accanto al ...

Palermo : blitz antidroga ad Altarello - sequestrati 83 panetti di hashish : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - Ottantatré panetti di hashish sequestrati e un arresto. E' il risultato di un blitz antidroga compiuto dalla polizia tra i quartieri Calatafimi e Altarello, a Palermo. In manette è finito Maurizio Pollicino, 47 anni. Nel suo appartamento, gli agenti e il cane poliziotto

Palermo - blitz anti-droga : 16 arresti : La Polizia di Stato ha eseguito una vasta operazione antidroga a Palermo questa mattina all'alba. In un colpo solo sono state smantellate due associazioni a delinquere dedite allo spaccio di cocaina. L'operazione messa a segno oggi è figlia di un altro blitz del febbraio 2017, nell'ambito del quale diverse persone finirono in manette con le stesse accuse, avendo come punto di riferimento i clienti della cosiddetta "Palermo bene".Come due anni ...

Droga : Dirigente Mobile Palermo - 'spacciatori chiamati da assuntori di tutta la città' : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - Gli spacciatori arrestati all'alba di oggi a Palermo dalla Polizia di Stato nell'operazione antiDroga 'H24' "erano molto conosciuti a Palermo" perché "abbiamo trovato un'ampia gamma di persone che si rifornivano di Droga anche da altri quartieri palermitani, non solo a

Droga : dirigente Mobile Palermo - 'frizioni tra gruppi criminali' : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "Siamo intervenuti su una organizzazione strutturata che operava nel mandamento mafioso della Noce con questo gruppo criminale che operava attraverso i pusher. Durante le indagini sono emerse delle frizioni tra i gruppi criminali per la tenuta della cassa comune che se

Droga : Dirigente Mobile Palermo - 'cellulari usati come call center per servizi a domicilio' : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - La banda di spacciatori e trafficanti di cocaina sgominata al'alba di oggi dalla Polizia di Stato a Palermo "utilizzava i telefonini come call center per le richieste dello stupefacente che arrivava con servizio a domicilio'. Si tratta di una organizzazione strutturata

Fiumi di cocaina nella “Palermo bene” : droga a ogni ora e a domicilio - 16 arresti : Blitz della Polizia di Stato di Palermo contro lo spaccio di stupefacenti. L’associazione criminale controllava rigidamente l’attività di spaccio dei propri pusher che attraverso offrivano droga a tutte le ore, anche a domicilio. Sedici le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare.Continua a leggere

Droga : arresti Palermo - in manette anche cognato mafioso : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "Tra i promotori dell’organizzazione di spacciatori finita all'alba di oggi in manette a Palermo, c'è anche il cognato di un noto pregiudicato mafioso del mandamento della Noce". E' quanto spiegano gli investigatori. "L’associazione controllava rigidamente l’attività d

Droga : fiumi di cocaina nella 'Palermo bene' - sedici arresti : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - E' in corso dall'alba di oggi una vasta operazione antiDroga condotta dalla Polizia di Stato di Palermo che ha smantellato una fitta rete di spaccio, gestita da due associazioni a delinquere, che, "nel corso degli ultimi anni, hanno fatto circolare lungo le strade del

Droga per la "Palermo bene" - 16 arresti : 7.25 Vasta operazione antiDroga della Polizia di Stato di Palermo,che ha smantellato una fitta rete di spaccio gestita da due associazioni a delinquere, che, "nel corso degli ultimi anni,hanno fatto circolare lungo le strade della città fiumi di cocaina".Sedici gli arresti L'operazione è lo sviluppo di una precedente analoga che, nel febbraio del 2017, portò all'arresto di diversi pusher del rione Zisa. Tipico, anche stavolta, il metodo del ...

Droga : fiumi di cocaina nella ‘Palermo bene’ - sedici arresti : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – E’ in corso dall’alba di oggi una vasta operazione antiDroga condotta dalla Polizia di Stato di Palermo che ha smantellato una fitta rete di spaccio, gestita da due associazioni a delinquere, che, “nel corso degli ultimi anni, hanno fatto circolare lungo le strade del capoluogo palermitano fiumi di cocaina”. L’operazione è un approfondimento ed ‘evoluzione” di ...

Droga : arresti Palermo - in manette anche cognato mafioso : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – “Tra i promotori dell’organizzazione di spacciatori finita all’alba di oggi in manette a Palermo, c’è anche il cognato di un noto pregiudicato mafioso del mandamento della Noce”. E’ quanto spiegano gli investigatori. “L’associazione controllava rigidamente l’attività di spaccio dei propri pusher, impossibilitati a qualsiasi forma di autonomia se non ...

Droga : fiumi di cocaina nella ‘Palermo bene’ - sedici arresti : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – E’ in corso dall’alba di oggi una vasta operazione antiDroga condotta dalla Polizia di Stato di Palermo che ha smantellato una fitta rete di spaccio, gestita da due associazioni a delinquere, che, “nel corso degli ultimi anni, hanno fatto circolare lungo le strade del capoluogo palermitano fiumi di cocaina”. L’operazione è un approfondimento ed ‘evoluzione” di ...