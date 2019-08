Pakistan | 7 morti e 6 feriti in una frana a causa dei monsoni in Kashmir | dal 1° luglio

I primi morti in Kashmir. La miccia che può far esplodere la polveriera nucleare indo-Pakistana : I primi scontri, i primi morti. Non più parole, ma piombo. Tre soldati pakistani s e cinque soldati indiani sono morti in scontri a fuoco nella zona di confine del Kashmir, la regione contesta tra i due Paesi e alla quale l’India ha revocato il 5 agosto l’autonomia, mentre si segnalano nelle ultime ore violenti scontri tra la polizia e centinaia di manifestanti. A riportarlo è al Jaazera. L’esercito del Pakistan ...

Piogge monsoniche in Pakistan : il bilancio sale a 161 morti e 137 feriti : Il bilancio delle vittime delle Piogge monsoniche in Pakistan nella stagione in corso (dal 1° luglio) è salito ad almeno 161 morti e 137 feriti, secondo quanto reso noto dall’Autorità nazionale per la gestione dei disastri. Le intense precipitazioni hanno danneggiato parzialmente o completamente distrutto almeno 320 case e 53 negozi, 34 tra strade e binari, e 14 ponti. L'articolo Piogge monsoniche in Pakistan: il bilancio sale a 161 morti ...

Piogge monsoniche in Pakistan : 39 morti in 3 giorni : E’ salito ad almeno 39 il bilancio delle vittime provocate dalle Piogge monsoniche in Pakistan negli ultimi 3 giorni. I danni maggiori si registrano nella provincia di Sindh, soprattutto nel capoluogo Karachi, la maggiore città del Paese. Vittime e danni anche nelle province di Khyber Pakhtunkhwa e Punjab. L'articolo Piogge monsoniche in Pakistan: 39 morti in 3 giorni sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Pakistan : almeno 8 morti e oltre 20 feriti per le piogge monsoniche : almeno 8 persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore durante violente piogge monsoniche in diverse parti del Pakistan. Lo fa sapere la Protezione civile del Khyber Pakhtunkhwa. Le autorità hanno fatto sapere che vittime e danni si sono registrati in alcune aree remote della provincia ma anche a Karachi, la capitale della provincia di Sindh, dove sono morte due persone. Si tratta del secondo passaggio dei monsoni sulla ...

Piogge monsoniche in Pakistan : almeno 6 morti a Karachi : A causa di allagamenti provocati dalle intense Piogge monsoniche, almeno 6 persone sono morte nella città portuale di Karachi, in Pakistan. Le vittime sono state folgorate da cavi elettrici, ha spiegato la portavoce dell’ospedale cittadino. Il maltempo dovrebbe colpire la regione anche la settimana prossima, secondo il Dipartimento di meteorologia della città. L'articolo Piogge monsoniche in Pakistan: almeno 6 morti a Karachi sembra essere ...

Aereo militare si schianta tra le case in Pakistan : 19 morti [GALLERY] : Diciannove persone sono morte a causa dell’incidente Aereo avvenuto in Pakistan, dove un velivolo dell’esercito si è schiantato su alcune case a Rawalpindi, nei pressi della capitale Islamabad: lo hanno riferito alcuni soccorritori citati dall’agenzia di stampa ‘Dpa’. Il piccolo Aereo impegnato in un volo di addestramento è precipitato per cause ancora da chiarire investendo almeno 5 abitazioni. Le vittime sono i 5 ...

Pakistan - CADUTO AEREO MILITARE : 15 MORTI/ Schianto su zona abitata : vittime civili : PAKISTAN, CADUTO AEREO MILITARE nei pressi della capitale Islamabad: 15 MORTI, bilancio destinato ad aggravarsi. Dubbi sulla dinamica dell'incidente.

Pakistan - aereo militare cade su un villaggio : almeno 17 morti : Tra le vittime figurano cinque soldati e alcuni bambini. La tragedia è avvenuta in una zona residenziale vicino alla città di Rawalpindi

Incidente in Pakistan : aereo si schianta tra le case - almeno 15 morti : Incidente aereo in Pakistan: un piccolo velivolo delle forze armate si è schiantato tra le case, in una zona residenziale di Rawalpindi, provocando la morte di almeno 15 persone, hanno reso noto i soccorritori. “Un piccolo aereo è precipitato su un’area residenziale. Fino a questo momento abbiamo recuperato 15 corpi, compresi 10 civili e cinque membri dell’equipaggio“, ha spiegato il portavoce dei soccorritori Farooq ...

Pakistan - aereo si schianta : 15 morti : 3.07 Almeno 15 persone sono morte in Pakistan in seguito allo schianto di un aereo militare. Lo hanno reso noto i soccorritori. L'incidente è avvenuto in una zona residenziale di Rawalpindi, vicino alla capitale Islamabad. Dei 15 corpi recuperati fino a questo momento, 2 sono dei piloti del velivolo. Una ventina di soldati sono rimasti feriti, alcuni in modo grave e per questo il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. Le autorità militari ...

Due treni si sono scontrati in Pakistan - ci sono almeno 10 morti e 60 feriti : Giovedì mattina a una trentina di chilometri dalla città di Rahim Yar Khan, nella provincia Pakistana del Punjab, c’è stato uno scontro tra un treno passeggeri e un treno merci fermo in stazione. Il treno passeggeri era partito da Quetta,