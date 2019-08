Pagava il pastore 1 | 80 euro l' ora | senza ferie o riposi Arrestato allevatore

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 17 agosto 2019) Lavorava dall’alba al tramonto in cambio di 1,80l’ora. Al mattino prelevava le pecore, le mungeva e le portava al pascolo. Al tramonto ritornava alla masseria con il gregge, mungeva nuovamente gli animali, puliva l’ovile e rientrava a casa, a pochi passi di distanza. Dove per casa si intende un container in pessime condizioni igieniche (come ha certificato la Asl), costruito assemblando le cabine di un camion. La cucina altro non era che un fornello alimentato da una bombola di gas, mentre per i servizi igienici il giovane si serviva di un pozzo, lo stesso utilizzato dagli animali per abbeverarsi.La vittima è un 24enne bengalese. Il presunto sfruttatore un pregiudicato 46enne, titolare di una impresa agricola e di allevamento di ovini a Casamassima (Bari), finito agli arresti domiciliari per sfruttamento del lavoro e favoreggiamento all’immigrazione ...

