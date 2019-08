Oroscopo settembre | Capricorno | al centro ci sarà l' amore

Oroscopo settembre - Pesci : successi lavorativi : Per voi nativi del segno dei Pesci, gli ultimi mesi avete cercato una pace ed una solitudine che però non sono arrivate, oppure non sono state come voi desideravate. settembre vi darà l'occasione di rilassarvi in solitaria, di godervi i piccoli successi economici che il lavoro vi darà con del tempo libero da dedicare interamente ai vostri passatempi preferiti. Lettura, cinema e musica saranno i vostri compagni di viaggio verso la fine ...

Oroscopo settembre - Acquario : buone occasioni nel lavoro : Per voi nativi del segno dell'Acquario, settembre vi farà ritornare indietro nel passato con vecchie amicizie e vecchi amori tutti da riscoprire, da apprezzare e da estrapolare, tanto divertimento e un pizzico di nostalgia. D'altro canto, sul piano lavorativo ci saranno novità ed occasioni che saranno determinanti per i vostri personali balzi in avanti, sia per quanto riguarda la carriera in sé che l'aspetto economico. Insomma, questo mese sarà ...

Oroscopo settembre - Scorpione : meglio essere forti ed indomiti : Per voi nativi del segno dello Scorpione, il mese di settembre 2019 sarà di decisioni importanti da prendere. Dovrete fare con voi stessi il patto di uscire da questa spirale fatta di malumore, di incertezza e debolezza per fare spazio al vostro vero modo di essere, ovvero quello forte ed indomito che non si lascia sopraffare dalla minima difficoltà, ma che reagisce pungendo pericolosamente ma sempre mantenendo una sensibilità esemplare. Siate ...

Oroscopo settembre - Sagittario : stabilità sul lavoro : Per voi nativi del segno del Sagittario, questo settembre sarà caratterizzato dalla tranquillità, dopo una estate più che movimentata e ricca di sorprese. Infatti, ad agosto avete fatto faville, avete avuto il divertimento che cercavate ed ora ci saranno dei momenti di distensione e relax. Sul fronte lavorativo invece ci potrebbe essere un periodo di stabilità, di equilibrio e concretezza. Leggermente instabile sarà il piano affettivo, sarà ...

Oroscopo settembre - Vergine : rotture con il passato : Ai nativi del segno della Vergine questo settembre 2019 regalerà qualcosa di nuovo, di innovativo, che rappresenterà una rottura rispetto al passato (di qualunque cosa si tratti) e che permetterà di fare nuove cose ed esplorare nuove sensazioni. Se ci sono situazioni in cui è necessario un lungo ed aperto dialogo occorrerà chiamare a raccolta tutta la propria volontà e perspicacia per risolverle al più presto. È bene non lasciare nulla in ...

Oroscopo settembre - Bilancia : sarà un mese di progetti : Per voi nativi del segno della Bilancia, settembre sarà il mese dedicato ai progetti, alle idee che non rimarranno tali, ma che anzi si svilupperanno nella vita concreta regalandovi moltissime novità per molti aspetti della vostra vita. Questa prospettiva però vi riserverà del tempo e delle energie per riflettere moltissimo, e questa per voi sarà la parte più detestata e “faticosa”. Ma in questo modo potrete finalmente conoscere cosa volete ...

Oroscopo settimanale dal 26 agosto al 1° settembre : Ariete ostinato - Leone favorito : Durante la settimana che va dal 26 agosto al 1° settembre, Ariete lavorerà molto ma avrà modo di guadagnare tanto. Pesci sarà in grado di sistemare alcuni problemi della propria vita, mentre Toro sarà carico di energie e pronto ad affrontare qualunque ostacolo. Bilancia avrà bisogno dell'aiuto dei colleghi, mentre sarà una settimana molto fortunata per i nativi Leone. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, ...

Oroscopo settembre - Cancro : circondati da emozioni : I nativi del segno del Cancro spesso sono letteralmente circondati dalle proprie emozioni, sentendole più forti nel momento in cui li riguardano direttamente. Spesso però questa sensibilità li mette in condizioni di soffrire ed anche di far soffrire le persone attorno. settembre sarà un mese in cui sarà possibile stare da soli con il preciso intento di sviluppare la creatività e di immergersi negli hobby preferiti. In questo modo alcuni saranno ...

Oroscopo settembre - Leone : nuova complicità in coppia : Per voi nativi del segno del Leone l'orgoglio è tutto. Per questo motivo spesso e volentieri avete omesso moltissimi gesti, taciuto moltissime parole nonostante queste volessero uscire con tutta la loro forza, ma nel mese di settembre sarete chiamati ad esporre le vostre emozioni al partner, il vostro affetto ai vostri familiari e le vostre idee ai colleghi per condividerle con loro. Vi sentirete più vivi ed energici una volta arrivati a questo ...

Oroscopo settembre - Gemelli : perseguimento degli obiettivi : Per voi nativi del segno dei Gemelli, il mese di agosto è stato pieno di incertezze e di tentennamenti, che non solo vi hanno rallentato per molti aspetti della vostra vita quotidiana, ma certe volte vi hanno letteralmente fatto fare dei passi indietro. Il mese di settembre sarà invece quello dell'azione, del perseguimento dei vostri obiettivi, ma dovrete ricordarvi di fare le cose con calma, e procedere per gradi, altrimenti un sovraccarico di ...

Oroscopo settembre - Toro : forti ed energici : Per voi nativi del segno del Toro, ed in particolare per chi sarà in procinto di vivere una sfida a tutto tondo, questo mese di settembre sarà adatto per affrontare ogni tipo di avversità che vi si pari davanti, soprattutto quelle lavorative. Vi sentirete forti, energici, ma ci sarà anche un risvolto nei confronti del partner che potrebbe essere deleterio: cercate di non pretendere che la vostra dolce metà riesca a fare altrettanto, o che ...

Oroscopo settembre - Ariete : più frizzanti ed esuberanti : Per voi nativi del segno dell'Ariete, questo settembre sarete in procinto di andare dritti per la vostra strada, senza alcuna deviazione di sorta che intralci il vostro cammino. Cosa particolare sarà che questo atteggiamento lo avrete soprattutto nei confronti degli affetti e nei confronti del partner: sarete più frizzanti ed esuberanti, e non ci sarà niente che possa tenere testa alla vostra indole polemica, anche se questa potrebbe farvi ...

Oroscopo settembre : coraggio per i segni di fuoco - intraprendenza per quelli di terra : Per molti di noi, settembre sarà il mese che ci farà riprendere il lavoro interrotto grazie all'estate, ma anche per prepararsi all'autunno che ormai è alle porte con tutto ciò che implica nelle nostre vite. Ci farà assaporare i colori, i sapori e gli odori dell'approssimarsi di una stagione più fresca e riflessiva, però con la carica che abbiamo acquisito durante i mesi estivi. Per i segni di aria, di acqua, di terra e di fuoco, le previsioni ...

Oroscopo di settembre : mese straordinario per Toro - passione per il Cancro - Vergine al top : Per il nono mese dell'anno, settembre, saranno favoriti i segni zodiacali di terra per quanto riguarda l'ambito sentimentale e lavorativo. Infatti, i nativi Capricorno, Vergine e Toro saranno particolarmente intraprendenti sul posto di lavoro, mentre la loro relazione di coppia andrà a gonfie vele. Ariete dovrà fare attenzione durante la prima metà del mese in quanto ci sarà del nervosismo, mentre saranno molto più aperti al dialogo i nativi ...