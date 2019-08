Ordigno bellico della II Guerra Mondiale ritrovato in spiaggia nell’Agrigentino

Vedelago (Treviso) : disinnescato Ordigno bellico della II Guerra mondiale : I genieri dell’Esercito appartenenti al terzo reggimento Genio guastatori di Udine sono intervenuti oggi a Vedelago (Treviso) per disinnescare un ordigno bellico risalente alla II Guerra mondiale : la bomba d’aereo di 243 kg circa, di fabbricazione statunitense, era stato rinvenuto poche settimane fa in buone condizioni, ancora attiva e funzionante, per cui potenzialmente pericoloso, durante i lavori di ammodernamento della linea ...

Troppo caldo in Germania : esplode Ordigno bellico - cratere enorme : Una bomba inesplosa risalente alla II Guerra Mondiale è scoppiata in un campo in Germania, forse a causa del caldo: ieri, nelle prime ore del mattino, gli abitanti di Limburg hanno avvertito una forte deflagrazione che ha generato un cratere largo 10 metri e profondo 4. Non ci sono feriti. L’ordigno sarebbe sono uno tra migliaia ancora inesplosi e disseminati nel territorio tedesco, lanciati alla fine della II Guerra Mondiale. L'articolo ...