Open Arms | Salvini risponde a Conte | Autorizzo lo sbarco dei minori mio malgrado

Open Arms - Salvini a Conte : «Mio malgrado accetto decisione». Disposto sbarco di 28 minori : Matteo Salvini non ostacolerà lo sbarco dei minori a bordo della nave Open Arms. Sono 28 i minori non accompanati per i quali è stato Disposto lo sbarco. La polizia sta...

Open Arms - Fusaro contro Littizzetto : 'Fate colletta coi denari dei vostri programmoni' : Diego Fusaro, con un post apparso su Facebook, ha scelto di entrare nel merito della questione riguardante il videomessaggio di Luciana Littizzetto, in cui la popolare comica e attrice manifestava vicinanza alla Ong Open Arms. Un episodio che, tra gli altri, è finito nel mirino del Ministro Salvini che, attraverso i suoi canali social, non ha mancato di rispondere polemicamente all'artista chiedendo, eventualmente, quanti migranti ospiterà. ...

Open Arms - Salvini replica a Conte"Sbarco minori? E' una sua scelta" : La nave umanitaria Open Arms ha dichiarato "lo stato di necessità" e ha fatto sapere che afferma che dopo 16 giorni senza poter sbarcare i migranti salvati nel Mediterraneo l'equipaggio non puo' piu' garantire la sicurezza delle 134 persone a bordo. Segui su affaritaliani.it

Nuovo botta e risposta tra Conte e Salvini sui migranti della Open Arms : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto ieri in tarda serata una seconda lettera al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadendo tra l'altro la richiesta di far sbarcare i minori dalla nave Open Arms. La lettera è stata scritta in risposta al carteggio tra Conte e Salvini di Ferragosto. A stretto giro arriva la risposta di Matteo Salvini, dove ribadisce che la linea del Viminale non cambia. Da fonti del Viminale si fa ...

Open Arms - Roberto Saviano : "Matteo Salvini ministro della malavita e bandito. Finirai in carcere" : "I 134 migranti a bordo della Open Arms, dopo essere stati ostaggio dei banditi libici, ora lo sono del bandito politico Matteo Salvini, il ministro della malavita". Roberto Saviano, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, torna ad attaccare il leader della Lega per la sua linea dura sull'im

Migranti : evacuate da Open Arms 9 persone per motivi sanitari - tra loro due donne in gravidanza : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Altre nove Migranti, tra cui due donne in avanzato stato di gravidanza e diversi bambini, sono stati evacuati dalla nave Open Arms per motivi medici. Le due donne sono state trasportate d'urgenza in elicottero a Palermo. "Una aveva ernia addominale enorme ed ha partori

Giuliana Sgrena su Open Arms : “Governo fa scelte disumane - gesto criminale” : Roma, 17 ago.(AdnKronos) – “La questione della mette in evidenza la disumanità di un governo ma soprattutto di un ministro, il ministro Salvini; penso che lasciare queste persone in uno stato di disagio e pericolo per la salute, fisica che mentale, sia un gesto quasi criminale” commenta all’AdnKronos Giuliana Sgrena. “Non si può disprezzare così la vita umana. Il nostro Paese è particolarmente esposto al ...

Open Arms - Conte : far sbarcare i minori : 13.55 Seconda lettera del premier Conte al ministro dell'Interno Salvini sulla questione dei migranti a bordo della Open Arms. Nella lettera,il presidente del Consiglio ribadisce la "disponibilità" alla redistribuzione dei migranti da parte di Paesi Ue e la necessità di mettere in sicurezza i soggetti più deboli, soprattutto i minori. La lettera è stata scritta in risposta al carteggio di Ferragosto tra Conte e Salvini.

Open Arms - il medico nel mirino dei giudici : "Da pazzi pensare che abbia fatto una marchetta a Matteo Salvini" : Il medico responsabile del poliambulatorio di Lampedusa, Francesco Cascio, che ha affermato che i migranti della Open arms evacuati per motivi di saluti in realtà stanno tutti bene, sarà interrogato dagli inquirenti anche se in un secondo momento. Lo confermano fonti della Procura di Agrigento che h

Migranti : evacuate da Open Arms 9 persone per motivi sanitari - tra loro due donne in gravidanza : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Altre nove Migranti, tra cui due donne in avanzato stato di gravidanza e diversi bambini, sono stati evacuati dalla nave Open Arms per motivi medici. Le due donne sono state trasportate d’urgenza in elicottero a Palermo. “Una aveva ernia addominale enorme ed ha partorito con cesareo – spiega Open Arms – Evacuati anche un bambino di nove mesi con difficoltà respiratorie, possibile ...

