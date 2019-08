Open arms | il medico nel mirino dei giudici | Da pazzi pensare che abbia fatto una

Migranti : evacuate da Open arms 9 persone per motivi sanitari - tra loro due donne in gravidanza : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Altre nove Migranti, tra cui due donne in avanzato stato di gravidanza e diversi bambini, sono stati evacuati dalla nave Open Arms per motivi medici. Le due donne sono state trasportate d’urgenza in elicottero a Palermo. “Una aveva ernia addominale enorme ed ha partorito con cesareo – spiega Open Arms – Evacuati anche un bambino di nove mesi con difficoltà respiratorie, possibile ...

Migranti : Procura Agrigento dispone ispezione medica sulla Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento, come apprende l’Adnkronos, ha disposto una ispezione medica a bordo della nave Open Arms della Sanità Marittima. sulla nave Ong ci sono 134 Migranti, tra cui 28 minori non accompagnati. Sono ore febbrili in Procura dove i magistrati che coordinano l’inchiesta per sequestro di persona e violenza privata stanno valutando i prossimi passi da fare. L'articolo ...

Seconda lettera di Conte a Salvini "Sbarcare i minori da Open Arms" : La nave umanitaria Open Arms ha dichiarato "lo stato di necessità" e ha fatto sapere che afferma che dopo 16 giorni senza poter sbarcare i migranti salvati nel Mediterraneo l'equipaggio non puo' piu' garantire la sicurezza delle 134 persone a bordo. Segui su affaritaliani.it

Open arms - la procura acquisisce i documenti della Guardia costiera L'Ong dichiara lo «stato di necessità» : Intanto la nave dell’Ong spagnola è sempre lì, all’ingresso del porto dell’isola con i suoi 134 migranti a bordo. Tra Malta e le Pelagie in attesa la Ocean Viking con 365 migranti

Open arms : non garantiamo più sicurezza : 13.33 Nuovo allarme per la situazione a bordo della nave Open Arms, lanciato su twitter dalla stessa Ong spagnola. La nave ha dichiarato "lo stato di necessità" e ha fatto sapere che dopo 16 giorni fermi in mare senza poter sbarcare i migranti soccorsi nel Mediterraneo,l'equipaggio non può più garantire la sicurezza delle 134 persone che sono a bordo." La Procura di Agrigento intanto ha disposto una ispezione sulla nave.

Open arms : non possiamo più garantire sicurezza a bordo : Open Arms: non possiamo più garantire sicurezza a bordo Procura acquisisce documenti: al vaglio anche la comunicazione con cui il Centro di ricerca e soccorso ha chiesto una risposta urgente al ministero dell'Interno. I pm valutano nuove visite mediche sui migranti. Salvini: “Vergogna. Io non mollo” Parole ...

Open arms - Salvini conferma : "Non mollo" : 12.27 "In 16 giorni sareste già tranquillamente arrivati a casa vostra in Spagna. Quella delle Ong è una battaglia politica, non certo umanitaria, giocata sulla pelle degli immigrati. Vergogna. Io non mollo". Così, con un post sui social, il ministro dell'Interno Salvini conferma la sua linea del no allo sbarco a Lampedusa della nave Open Arms, che staziona davanti al porto dell'isola con 134 migranti a bordo. Per la nave quella trascorsa è ...

Open arms - per Guardia Costiera nessun impedimento allo sbarco : Open Arms, per Guardia Costiera nessun impedimento allo sbarco Al vaglio del procuratore di Agrigento anche la comunicazione con cui il Centro di ricerca e soccorso ha chiesto una risposta urgente al ministero dell'Interno. I pm valutano nuove visite mediche sui migranti. Salvini: “Vergogna. Io non mollo” Parole ...

Open arms - la Guardia costiera : "Nessun impedimento allo sbarco" : Angelo Federici Sedicesimo giorno in mare per l'ong spagnola. E adesso la procura acquisisce i documenti della Guardia costiera "Giorno 16. Il mondo è testimone dell'incubo che hanno dovuto sopportare le 134 persone che attendono sul ponte della #OpenArms. Solo la mancanza di volontà dei politici che hanno il potere di decidere li separa da un porto sicuro. #unportosicurosubito", così l'account Twitter della ong Open Arms. Giorno ...

Open arms - il medico di Lampedusa accusato di referti falsi : "Da pazzi pensare che io faccia una marchetta a Salvini" : “È da pazzi pensare che io possa avere detto che i migranti visitati stanno bene solo per fare una marchetta a Salvini. Io sono un medico, innanzitutto, e parlo con i referti. Se su tredici migranti visitati, che secondo alcuni medici Cisom erano gravi, solo una giovane aveva una otite, cosa posso farci io? Mica posso inventare malattie che non esistono”. Lo ha detto all’agenzia di stampa Adnkronos Francesco Cascio, il ...

Open arms - inchiesta per sequestro. Guardia costiera : nessun impedimento a sbarco : La Open Arms aspetta da 15 giorni di conoscere il proprio destino dopo aver salvato in mare 161 migranti con 3 diversi interventi. Il primo è datato 1 agosto quando la nave dell'Ong ha recuperato in mare 52 migranti - tra i quali 16 donne e 2 bambini - in acque internazionali, a circa 70 miglia dalla costa libica. Nella notte tra il 1 ed il 2 agosto l'equipaggio ha effettuato un secondo intervento nella stessa zona, facendo salire a bordo ...

Open arms - la procura acquisisce documenti dalla Guardia costiera e vuole vederci chiaro sulla salute dei migranti : I pm valutano anche la possibilità di nuove visite mediche sui migranti ancora a bordo dopo che le valutazioni discordanti hanno aperto un nuovo fronte polemico