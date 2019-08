Open Arms | Conte | “Sbarcare i minori” Salvini | “Scelta è del premier”

Open Arms - la provocazione di Mastandrea : "Se Salvini fa scendere i detenuti lo voto" : Gabriele Laganà L’attore Valerio Mastandrea ha sfidato il ministro dell’Interno Matteo Salvini con un post su Twitter. Intanto è scontro sulla situazione sanitaria a bordo della Open Arms Con un provocatorio messaggio pubblicato su Twitter, l’attore Valerio Mastandrea lancia la sua personale sfida al ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Ciao Matteo Salvini, volevo dirti che se fai approdare Open Arms e sbarcare i detenuti, alle ...

Don Ciotti vuole lo sbarco dell'Open Arms : "Il popolo deve accogliere" : Luca Sablone Libera (da Facebook) Il presbitero contro la gestione della vicenda dell'Ong: "Sembra una provocazione impietosa e disumana" Don Luigi Ciotti e monsignor Giovanni Ricchiuti si schierano contro la gestione del caso Open Arms. In una nota diffusa si legge che "quello che sta avvenendo con le 138 persone da troppi giorni stipate sulla Nave Open Arms senza possibilità di essere sbarcate ci sembra una provocazione impietosa e ...

Open Arms - Matteo Salvini subisce Giuseppe Conte : "Via allo sbarco dei minori ma è una tua scelta" : Scontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sui migranti della Open Arms: "Prendo atto che disponi che vengano sbarcati i (presunti) minori attualmente a bordo della nave", scrive il ministro dell'Interno al premier rispondendo alla lettera del premier: "Darò pertanto, mio malgrado, per quanto di mi

Open Arms - Conte rinnova l'appello a Salvini : "Fate sbarcare i minori dalla nave" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Matteo Salvini sono ormai ai ferri corti da giorni e la situazione della nave Open Arms, giunta alle porte di Lampedusa lo scorso 15 agosto e ora di nuovo in fase di stallo perché l'ordine di far sbarcare i migranti non è ancora arrivato.L'unico responsabile di questa situazione è il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che per mesi ha fatto propaganda elettorale sulla pelle dei migranti e ora che ...

Open Arms - Salvini risponde a Conte : "Autorizzo lo sbarco dei minori mio malgrado - la scelta è del premier" : Nuova lettera del Presidente del Consiglio al vice leghista. Il pm dispone un’ispezione medica a bordo. La ong: non possiamo più garantire la sicurezza sulla nave

Open Arms - Fusaro contro Littizzetto : 'Fate colletta coi denari dei vostri programmoni' : Diego Fusaro, con un post apparso su Facebook, ha scelto di entrare nel merito della questione riguardante il videomessaggio di Luciana Littizzetto, in cui la popolare comica e attrice manifestava vicinanza alla Ong Open Arms. Un episodio che, tra gli altri, è finito nel mirino del Ministro Salvini che, attraverso i suoi canali social, non ha mancato di rispondere polemicamente all'artista chiedendo, eventualmente, quanti migranti ospiterà. ...

Nuovo botta e risposta tra Conte e Salvini sui migranti della Open Arms : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto ieri in tarda serata una seconda lettera al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadendo tra l'altro la richiesta di far sbarcare i minori dalla nave Open Arms. La lettera è stata scritta in risposta al carteggio tra Conte e Salvini di Ferragosto. A stretto giro arriva la risposta di Matteo Salvini, dove ribadisce che la linea del Viminale non cambia. Da fonti del Viminale si fa ...

Open Arms - Roberto Saviano : "Matteo Salvini ministro della malavita e bandito. Finirai in carcere" : "I 134 migranti a bordo della Open Arms, dopo essere stati ostaggio dei banditi libici, ora lo sono del bandito politico Matteo Salvini, il ministro della malavita". Roberto Saviano, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, torna ad attaccare il leader della Lega per la sua linea dura sull'im