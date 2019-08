NFL- Accordo con Jay-Z per l’intrattenimento del Super Bowl | scelta ‘pro-afroamericani’

Fonte : sportfair

(Di sabato 17 agosto 2019) L’NFL si accorda con la Roc Nation di Jay-Z per l’intrattenimento del: latende la mano alla comunità afroamericana dopo il caso Kaepernick, ma è subito polemica L’NFL ha stretto uncon Jay-Z per curare “l’intrattenimento musicale dal vivo durante il” nel nome “della cultura e delle iniziative sociali“. Il Guardian sottolinea che ladi accordarsi con il famoso rapper afroamericano, sia dovuta alla volontà di placare la polemica nata dopo il caso Kaepernick, giocatore inginocchiatosi durante l’inno nazionale per protesta contro il presidente Trump, poi ostracizzato dalla lega e tutt’ora senza squadra. Kaepernick è diventato il simbolo di una protesta che chiede maggiori diritti e più uguaglianza per le minoranze negli USA, protesta che non sembra placarsi. Nessa Diab, fidanzata ...

