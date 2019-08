MotoGp – Dal rapporto con la politica alla voglia di formare una famiglia | Valentino

MotoGp - Maverick Viñales : “Tutto dipende dal feeling con la moto. Non sono io il rivale di Marquez” : Una stagione di alti e bassi quella di Maverick Viñales in MotoGP. Il 24enne spagnolo in questo 2019 ha collezionato una vittoria in sella alla Yamaha, imponendosi nel Gran Premio di Olanda davanti a Marc Márquez, ma spesso non è riuscito invece a lasciare il segno, ottenendo piazzamenti deludenti in gara, rispetto a quelli positivi nelle qualifiche. In un’intervista rilasciata a Marca, Viñales ha cercato di spiegare le motivazioni di questa ...

MotoGp - Dovizioso vs Marquez : il forlivese in vantaggio nel computo dei corpo a corpo dal 2017 - lo spagnolo ha cambiato tattica : Alcuni giorni sono trascorsi ma l’emozione del confronto a Spielberg (Austria) tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ancora c’è. L’undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP è stato animato dal duello tra i due alfieri di Ducati e di Honda che si sono confrontati a viso aperto, senza tatticismi di sorta. Un confronto in vecchio stile, cercando di forzare ogni staccata come fosse l’ultima. Il numero da circo del ...

MotoGp – Il futuro di Dovizioso lontano dalla Ducati? La verità del manager Battistella : Il manager di Andrea Dovizioso mette in chiaro le cose sul futuro del forlivese in Ducati: la verità di Simone Battistella Nelle ultime settimane si è tanto parlato di rumors di mercato nel mondo della MotoGp. In particolar modo l’attenzione è stata posta su Jorge Lorenzo e sul suo possibile ritorno in Ducati dopo un inizio difficile in Honda. Bisogna tenere d’occhio però anche Andrea Dovizioso, che non sembra intenzionato a ...

MotoGp – Dall’Igna ed il rapporto con Andrea Dovizioso - il direttore generali Ducati ammette : “le cose potrebbero essere più belle - ma…” : Gigi Dall’Igna ed il rapporto con Andrea Dovizioso: l’ammissione del direttore generale di Ducati Corse La gara di domenica al Red Bull Ring è stata puro spettacolo: il duello tra Marquez e Dovizioso ha regalato emozioni incredibili al pubblico del Gp d’Austria e tutto il pubblico ha applaudito immensamente il forlivese della Ducati per la sua splendida vittoria all’ultima curva. AFP/LaPresse Pioggia di complimenti ...

MotoGp - Luigi Dall’Igna : “Jorge Lorenzo non sarà in Ducati nel 2020 - ora vediamo di chiudere l’anno al meglio” : Con ancora negli occhi la splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP, il direttore di Ducati Corse Luigi Dall’Igna fa il punto della situazione sulle notizie di mercato piloti che erano trapelate nel corso del fine settimana del Red Bull Ring. “Il discorso Jorge Lorenzo è chiuso, ovviamente – le parole riportate da Marca.com – Nella prossima stagione sarà ancora in sella alla ...

MotoGp – Joan Mir dimesso dall’ospedale : il pilota Suzuki procede a passo spedito nel suo percorso di guarigione : Joan Mir finalmente dimesso dall’ospedale di Barcellona: il pilota Suzuki proseguirà a casa le cure per il recupero dalla contusione polmonare rimediata a Brno Joan Mir prosegue il suo cammino sulla via della guarigione dall’infortunio rimediato a causa di una caduta durante i test di Brno. Il pilota spagnolo, curato inzialmente al centro medico del circuito, è stato trasferito prima all’Ospedale Universitario Bohonice, nel quale è ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Valentino Rossi riparte dal Red Bull Ring con il sorriso - il peggio è passato? : Nel calendario del Mondiale MotoGP 2019 affisso nei box del team Yamaha, un Gran Premio era cerchiato con il colore nero, perchè il timore di una gara decisamente complicata era notevole. Si trattava proprio del Gran Premio d’Austria. Per quale motivo? La conformazione del tracciato del Red Bull Ring sembrava davvero la nemesi per la moto di Iwata. I lungh rettilinei del circuito della Stiria rischiavano di far pagare decimi preziosi nei ...

MotoGp – I complimenti a Dovizioso e importanti affermazioni di… mercato - Dall’Igna sincero sul ‘caso Lorenzo’ : Gigi Dall’Igna sincero al Red Bull Ring: dalla vittoria di Dovizioso ai rumors di mercato Aria di festa in casa Ducati oggi al Red Bull Ring: al termine di una settimana dove a farla da padrona sono state le voci di un possibile ritorno di Jorge Lorenzo nel team di Borgo Panigale, Dovizioso è riuscito ad attirare l’attenzione su di sè grazie alla strepitosa vittoria di oggi all’ultima curva, ai danni di Marc ...

MotoGp - KTM resterà nella classe regina fino al 2026 ma si chiama fuori dalla Moto2 : La KTM rimarrà in MotoGP almeno fino al 2026, la scuderia austriaca si è impegnata per altre sette stagioni e rimarrà nella classe regina nonostante i deludenti risultati di quest’anno. Ad annunciarlo sono stati Stefan Pierer (CEO di KTM) e Carmelo Ezpeleta (CEO di Dorna) alla vigilia del GP d’Austria che si correrà oggi pomeriggio a Spielberg. Il marchio di Mattighofen, però, ha deciso di chiamarsi fuori dalla Moto2: non produrrà ...

Dall’ebrezza del surf all’adernalina della MotoGp : Leonardo Fioravanti e il #46 in omaggio a Valentino Rossi [FOTO] : Leonardo Fioravanti, giovane surfista italiano, veste la maglia numero 46 in onore di Valentino Rossi: i due scattano una foto insieme al Red Bull Ring L’ebrezza delle onde, l’adrenalina della velocità in pista, evoluzioni sulla tavola, traiettorie geometriche sulla moto. surf e MotoGp hanno diversi tratti in come, così come Leonardo Fioravanti e Valentino Rossi. Il primo è un giovane surfista romano, promessa della disciplina ...

MotoGp – Test Brno - terribile caduta per Mir : evidenti lividi e ferite nella FOTO postata dal pilota in ospedale : Il pilota della Suzuki è stato ricoverato dopo il terribile incidente di quest’oggi, ma in serata ha tranquillizzato tutti sui social Una caduta spaventosa, che fortunatamente non ha causato gravi danni a Joan Mir. Il pilota della Suzuki infatti è stato protagonista di un crash terrificante durante i Test di Brno, perdendo in curva 1 la sua moto finita poi oltre le barriere. Trasportato immediatamente in ospedale, lo spagnolo ha ...

LIVE MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 in DIRETTA : dalle 14.00 la gara - l’Italia sogna con Dovizioso e Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La griglia di partenza – Cronaca warm up Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena a Brno: ci aspetta una gara appassionante e avvincente in cui può succedere di tutto, si correrà sull’asciuto dopo le qualifiche sul bagnato e sono tanti i pretendenti alla vittoria in questo primo appuntamento dopo la pausa ...

MotoGp – Lite in pista a Brno fra Marquez e Rins : entrambi convocati dalla Direzione Gara : Marquez e Rins protagonisti di qualche battibecco di troppo al termine del Q2 delle qualifiche di Brno: entrambi i piloti convocati dalla Direzione Gara Marquez e Rins ieri hanno avuto più di qualcosa da dirsi. I due piloti spagnoli hanno battagliato durante il Q2 delle qualifiche di Brno, incrociando più volte le loro traiettorie in pista e finendo poi a spingersi lievemente per ottenere lo spazio necessario all’entrata ai box. ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : Marc Marquez - un Cannibale fuori dalle righe : Sette titoli mondiali, 75 vittorie, 124 podi, 87 pole position sono numeri che fanno paura, sono i numeri di Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda sta segnando un’era nel motociclismo moderno e nella sua massima espressione, in MotoGP, le dimostrazioni sono molteplici. L’ultima di queste, sul tracciato di Brno (Repubblica Ceca), è stata a tratti imbarazzante. Una pole position sul bagnato, usando le slick, ai limiti del paranormale, ...